Fedez a Belve: intervistato da Francesca Fagnani, il rapper fa una battuta piccante sul rapporto con Chiara Ferragni. Cosa ha detto?

Fedez torna in televisione su Rai Due, come intervistato di Francesca Fagnani nella seconda puntata di Belve, che va in onda stasera, 9 aprile. Prima dell’inizio del programma, per, per tenere alto l’hype, il rapper ha pubblicato sui social una breve clip della serata, nel quale lo si vede fare una battutina piccante sul suo rapporto con la (ex) moglie Chiara Ferragni. Ma in che contesto l’avrà mai pronunciata? E come avrà reagito la sua intervistratrice. Non ci resta che andare a scoprirlo insieme!

Fedez da Francesca Fagnani a Belve: la battuta hot su Chiara Ferragni

Questa sera, 9 aprile, Fedez sarà ospite di Francesca Fagnani a Belve. Il marito di Chiara Ferragni parlerà con ogni probabilità della crisi e della separazione da lei… Ma, nel frattempo, lui stesso ha condiviso in anteprima sui social un breve estratto del programma.

Nella clip, si vede Francesca Fagnani che gli chiede: “Mi dice dove finiva l’amore e iniziava l’azienda?”

E la sua risposta, dopo un’attimo di incertezza è stata: “Tra di noi? Cioè nel senso che io e mia moglie a un certo punto dicevamo ‘mah, stasera non sco….mo, guardiamo le fatture’“

“È successo?”, ha chiesto la Fagnani dopo qualche momento di stupore per la risposta appena ricevuta.

E lui, ridendo, ha risposto “No, no…”

Photo Credits: Shuttertstock