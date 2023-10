Fedez aveva paura di balbettare durante la sua intervista a Che tempo che fa: che cosa è successo negli studi di Fabio Fazio?

Fedez è stato ospite dell’ultima puntata di Fabio Fazio a Che tempo che fa, sul NOVE, dove si è raccontato in una meravigliosa intervista. Il rapper è riuscito a parlare di numerosi temi, anche molto delicati, riuscendo a superare una sua grandissima paura che aveva condiviso con i suoi fan prima del programma. Ma in cosa consistevano i suoi timori? E cosa è riuscito a non fare nel corso dell’intervista con Fabio Fazio?

Fedez a Che Tempo che Fa: le sue paure prima della trasmissione

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Recandosi come ospite a Che Tempo che Fa, Fedez è tornato in televisione in una veste diversa da quella di giudice di X Factor, mettendo in campo tanti suoi problemi personali e raccontando molto della sua vita, a partire dai problemi di benessere mentale che lo hanno colpito.

Proprio per questo, prima dell’ospitata da Fazio, aveva espresso sui social una sua paura: “Volevo ricordarvi che stasera sarò ospite da Fabio Fazio sul canale Nove per un’intervista nella quale parlerò di un tema per me importante e di cose di cui non ho mai parlato in pubblico. Infatti sono parecchio agitato“.

E poi ha aggiunto: “Voglio fare una premessa, mettere le mani davanti. È possibile che durante l’intervista, quando parlo di cose che mi sono successe, mi parte il balbettio. Se mi vedete balbettare non vi preoccupate, sto bene. Parlare di certe cose rievoca…mi fa parlare a scatti. Però è tutto normale“.

L’intervista però è andata molto bene, tanto che i fan hanno notato che è stato molto bravo “aveva paura di balbettare e invece pure questa se l’è portata a casa, Fede sei più forte di quello che pensi“. Oppure “Superata la paura di balbettare. Bravo ragazzo“.

Insomma, tutto è andato alla grande e Fedez si è mostrato anche a Che Tempo che Fa in tutta la sua meravigliosa personalità, specie quando ha parlato di salute mentale, facendo un appello al governo sui tagli al Bonus psicologo: “Quello che vorrei chiedere al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a Giorgetti è ‘non tagliare questi soldi nella nuova finanziaria perché significherebbe sputare in faccia a delle famiglie che ne hanno bisogno‘”.

Photo Credits: Kikapress