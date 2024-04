Fedez pubblica una Instagram stories uguale a quella dell’ex Miss Georgia Nini Gogichaishvili (che elimina un post dai social). Cosa sta succedendo?

Fedez ha già voltato pagina dopo Chiara Ferragni con una supermodella ex Miss Georgia, Nini Gogichaishvili? Le speculazioni a riguardo si stanno affollando sui social per via di una stories un po’ troppo simile pubblicata dal rapper e anche dalla modella georgiana, entrambi presenti alla stessa mostra… In tanti stanno commentando a riguardo ma qualcuno è arrivato addirittura a fare qualche indagine più approfondito. Nel frattempo, infatti, scoppia anche un mistero su un post pubblicato dalla stessa ex Miss Georgia: una fotografia in montagna prontamente rimossa dal suo feed di Instagram. Si sta muovendo qualcosa a riguardo? Quali sono le ultime novità di gossip su Fedez e la modella?

Fedez e l’ex Miss Georgia Nini Gogichaishvili: lo strano caso delle stories uguali e del post eliminato

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il portale VeryInutilPeople ha mostrato sui social che Fedez e Nini Gogichaishvili, Miss Georgia 2018, hanno pubblicato praticamente la stessa foto nelle stories.

Si tratta essenzialmente di un quadro di una mostra di Los Angeles al quale evidentemente sono andati sia il rapper che la modella. Tanto che qualcuno suppone che ci siano andati insieme…

Ovviamente, avere mostrato lo stesso quadro della stessa mostra non dimostra nulla… Ma le speculazioni dei fan di Fedez non hanno tardato a comparire.

C’è chi racconta di averla vista per tempo, chi addirittura ha fatto degli screen, chi suppone che i due siano andati alla mostra in giorni diversi (Fedez sabato, Nini domenica). Ma nel frattempo è venuto fuori un altro mistero.

Molti si sono accorti che Nini Gogichaischvili ha eliminato una foto dal suo feed e, al suo posto, ne ha pubblicato uno sotto il quale sono comparsi dei commenti “sospetti“. A quanto pare, sempre secondo VeryInutilPeople, gran parte delle amiche della modella che lo hanno commentato, infatti, segue Fedez su Instagram… Prova o speculazione?

