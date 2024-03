Fedez fa una dedica social a Silvia Brigatti, sua ex fidanzata. Come l’avrà presa Chiara Ferragni?

La rottura – vera o presunta – di Fedez e di Chiara Ferragni è uno degli argomenti che fa più discutere ormai da qualche mese ma, a rendere il tutto molto più divertente e piccantello ci si è messa anche una sorta di dedica che il buon Federico ha voluto lasciare sui social alla sua ex fidanzata, Silvia Brigatti… Proprio così. Se stavamo proprio aspettando un altro segnale, sembra essere arrivato in diretta social… Ma cosa avrà mai combinato stavolta il celebre rapper sul suo profilo Instagram? Per quale motivo avrà taggato l’ex fidanzata in una dedicata, per quanto digitale? Lei gli avrà risposto? E, soprattutto, come l’avrà presa Chiara Ferragni?

Fedez: la dedica Instagram alla sua ex fidanzata Silvia Brigatti

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Di ex celebri di Fedez ne conosciamo molte. Se la più recente (in attesa di conferma) sembra essere sua moglie e la madre dei suoi figli, Chiara Ferragni, la lista va da Dara Kristen Hayes (dj australiana in arte Tigerlily) a Giulia Valentina (anche lei influencer) fino a Silvia Brigatti. Quest’ultima, tatuatrice milanese di 36 anni, è stata impegnata sentimentalmente con Fedez fino al 2011 e, a quanto pare, ha avuto un ruolo rilevante anche nella sua vita artistica.

Il rapper ha infatti taggato in una sua Instagram Stories il profilo ufficiale di Silvia, scrivendo “Disco autoprodotto con i soldini del nostro piccolo studio di tatuaggi” e aggiungendo un cuoricino rosso e due mani giunte in segno di ringraziamento. Nella stories ringrazia proprio Silvia, che era stata fondamentale nel racimolare i soldi per dar vita alla sua carriera musicale.

Ma non è tutto: l’ex fidanzata di Fedez ha anche risposto, ripubblicando la storia del rapper con l’aggiunta di un cuoricino rosa…

Come l’avrà presa Chiara Ferragni? Non lo sappiamo, ma di certo parlare di riavvicinamento tra Federico e Silvia ci sembra prematuro… si sarà trattato solo di un momento di nostalgia?

Chiara Ferragni stronca Fedez con questo like: c’entra il tumore, il pandoro e i momenti da condividere

Nel frattempo, sul profilo di Chiara Ferragni c’è chi ha notato un like della celebre influencer ad un commento di Instagram che recita: “Federico dovrebbe ricordare quando lui ha avuto bisogno di te. I momenti belli sono facili da condividere“.

Un chiaro riferimento a tutte le vicende della (ex) coppia, dal tumore di Fedez al caso pandoro… Se confermato, quel like sarebbe una devastante frecciatina a Fedez…

