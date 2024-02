Già finita la crisi tra Fedez e la moglie? Chiara Ferragni ricompare nelle Instagram stories del rapper dopo una lunga assenza.

Da diverse settimane, c’è un interrogativo che si è insinuato tra i fan di Chiara Ferragni (e non solo: Fedez e la moglie stanno forse attraversando una crisi coniugale? Il fragore dello scandalo del pandoro ha infatti seminato in giro una serie di dubbi sulla solidità del loro matrimonio che, essendo il più celebre d’Italia, non ha mancato di far mormorare un po’ tutti, da chi si occupa di gossip a chi semplicemente segue uno dei due. A corroborare questa teoria c’è il fatto che, sui social, si sono visti una serie di segnali sospetti che confermano una certa distanza tra i due, dato che entrambi, nelle ultime settimana, sembravano condurre delle vite apparentemente ma del tutto distinte. Recentemente, ad esempio, il rapper ha festeggiato il compleanno del padre senza la presenza della Ferragni, mentre lei è ‘scappata’ in Liguria insieme alla madre, la sorella e i figli, Leone e Vittoria, evitando l’evento familiare. In molti l’hanno presa come un segnale di una crisi irrecuperabile, se non fosse che qualcosa è cambiato negli ultimi giorni.

Fedez è tornato con la moglie? Cosa accade sui social dopo le voci di crisi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Fedez è appena tornato da un viaggio a Miami che l’ha tenuto lontano dalla moglie, confermando apparentemente le voci di una crisi. Secondo Dagospia, durante la permanenza negli Stati Uniti, i contatti tra il rapper e Chiara Ferragni si sono ridotti al minimo, limitati esclusivamente ai figli. Questo atteggiamento freddo e distante ha contribuito a suscitare dubbi sulla solidità del loro legame. Tuttavia, nonostante la situazione delicata, Federico avrebbe confidato agli amici di non non volere affatto una separazione, quanto piuttosto una pausa, un momento di respiro per valutare la situazione.

Tuttavia, dopo un lungo periodo di assenza, Chiara Ferragni è riapparsa sulle storie Instagram di Fedez. Il rapper ha condiviso un video in cui si vede la si vede divertirsi con la loro bambina, Vittoria. Il filmato che è stato successivamente condiviso anche da Chiara stessa. Inoltre, anche nelle storie di lei, si è sentita chiaramente la voce del marito, che commenta i figli che ballano di fronte ad un video di Frozen.

La domanda che molti si pongono è se i “Ferragnez” abbiano effettivamente superato la crisi o se stiano semplicemente cercando di ritrovare un equilibrio, soprattutto per il bene dei loro figli. D’altra parte, c’è chi ipotizza che questa presunta crisi non sia mai stata così grave come riportato dai media e che la coppia abbia deciso di assumere un atteggiamento più discreto dopo lo scandalo pandoro… Quale sarà la verità?

Photo Credits: Kikapress