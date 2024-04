Fedez si immerge in una vasca di acqua ghiacciata: quali sono i benefici e quali i contro di questa pratica? Scopriamoli insieme.

Recentemente, Fedez ha scatenato l’interesse dei suoi fan con un post su Instagram che lo ritrae mentre si cimenta in un’esperienza alquanto estrema: l’immersione una vasca di ghiaccio. Il bagno in acqua ghiacciata può offrire una serie di benefici per la salute fisica e mentale, ma è importante praticarlo con cautela e consapevolezza dei potenziali rischi. Ma quali sono nello specifico? Andiamo a scoprire nel dettaglio a cosa si è sottoposto nello specifico il rapper e per quale motivo viene consigliato questo trattamento (ma anche perché potrebbe far male).

Fedez fa il bagno in una vasca ghiacciata: il video su Instagram

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il rapper ha raccontato di come il suo personal trainer lo abbia sfidato ad immergersi nell’acqua gelida, un’impresa che ha suscitato non poche difficoltà e qualche imprecazione, ma alla fine, Fedez è riuscito a rimanere immerso per alcuni secondi nella vasca ghiacciata.

Il video ha sollevato alcuni interrogativi su questa pratica apparentemente estrema ma sempre più diffusa, che viene impiegata sia nell’ambito sportivo per il recupero muscolare, ma anche in quello del benessere e dell’anti-invecchiamento. Tanto che oltre a Fedez, sappiamo che lo fa con frequenza anche Gianluca Vacchi.

Quali sono i pro e quali i contro del bagno nella vasca ghiacciata?

Tuttavia, dietro i presunti benefici del bagno in acqua ghiacciata, si celano anche rischi e controindicazioni che è importante conoscere.

L’immersione in acqua ghiacciata è diventata una pratica popolare tra gli atleti professionisti e gli appassionati di fitness per il suo potenziale nel migliorare il recupero muscolare, ridurre l’infiammazione e promuovere la salute generale.

Tra i principali benefici del bagno in acqua ghiacciata, vi è la riduzione del dolore e dell’infiammazione. L’esposizione al freddo estremo può aiutare a ridurre l’infiammazione dei muscoli e delle articolazioni, accelerando così il processo di recupero dopo un allenamento intenso o un infortunio. Inoltre, numerosi studi hanno dimostrato che l’esposizione al freddo può avere effetti positivi sulla salute mentale, riducendo lo stress, migliorando l’umore e aumentando la concentrazione.

Tuttavia, nonostante i molteplici benefici, è importante considerare anche i potenziali rischi associati al bagno in acqua ghiacciata. L’immersione in acqua fredda può causare una reazione del sistema nervoso simpatico, che porta a un aumento della pressione sanguigna. Inoltre, c’è il rischio di shock da freddo, specialmente se l’immersione è improvvisa o prolungata. Ma forse il rischio più significativo associato al bagno in acqua ghiacciata è il potenziale restringimento delle vie aeree. L’acqua fredda può causare una risposta di costrizione dei vasi sanguigni nelle vie respiratorie, rendendo la respirazione difficile e potenzialmente pericolosa.

