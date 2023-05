Albano Jr prende la parola e chiude la serata trasmessa su Canale 5 dedicata a suo padre Al Bano Carrisi

Canale 5 ha trasmesso in prima serata “Al Bano 4 volte 20“, un evento per celebrare gli 80 anni del cantautore pugliese Al Bano Carrisi.

LEGGI ANCHE: — Al Bano svela il vero motivo del divorzio da Romina Power: ‘quella robaccia… Fu l’inizio della fine’

Lo spettacolo si è svolto nell’Arena di Verona e ha visto la presenza di numerosi grandi ospiti e amici che hanno condiviso momenti significativi della sua carriera, fin dai suoi esordi. Tra questi, Gianni Morandi, Renato Zero, Umberto Tozzi, I Ricchi e Poveri, Arisa e Iva Zanicchi.

Accanto a lui c’era anche Romina Power, per celebrare l’unicità del loro sodalizio artistico che appartiene alla memoria collettiva d’Italia e non solo.

Per festeggiare questo traguardo importante, per la prima volta erano presenti tutti insieme i figli: Yari, Cristél, Romina (nati dal matrimonio con Romina) e Jasmine e Albano Jr (nati dall’unione con Loredana Lecciso). Ed è stato proprio quest’ultimo, Albano Jr, soprannominato “Bido”, a chiudere la serata in diretta televisiva, esclamando: “Scusate, s’è fatta ‘na certa, è il momento di celebrare!”.

Foto: Kikapress