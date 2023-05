Fiorello ospita Angelina Mango ma commette una gaffe sulla mamma della ragazza: ecco cosa ha detto in diretta (per poi scusarsi)

In molti hanno gradito tantissimo il fatto che Fiorello abbia avuto un’ospite straordinaria durante la puntata di Viva Rai Due del 23 maggio: Angelina Mango, figlia del compianto cantautore Pino appena uscita da Amici di Maria De Filippi, dove ha primeggiato nella categoria canto, arrivando a giocarsi la finale con il ballerino Mattia Zenzola. Quello che in tanti hanno notato, però, è stato il fatto che Fiorello abbia fatto una gaffe bella grossa sulla mamma della giovane cantante. Cosa avrà mai combinato?

Angelina Mango da Fiorello a Viva Rai Due: la gaffe del conduttore sulla mamma

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ad un certo punto, durante la puntata, Fiorello ha nominato la mamma di Angelina, mandando i saluti a “Caterina Valente“. Angelina lo ha guardato come se avesse voluto correggerlo, ma si è trattenuta.

In molti hanno notato sui social che la madre di Angelina ed ex cantante dei Matia Bazar, si chiama Laura, mentre Caterina Valente è a sua volta una cantante degli anni ’50 e ’60, ma è tutt’altra persona.

Fiorello, però, si è reso conto della gaffe ed è intervenuto per scusarsi con Angelina subito dopo la fine della trasmissione. Quando la ragazza ha ripubblicato su Twitter una clip della sua esibizione per ringraziare proprio il buon Rosario, quest’ultimo ha risposto a modo suo: “Ancora scusa per la gaffe di questa mattina! Che vuoi fare,la vecchiaia ogni tanto bussa“.

Per Angelina Mango, gaffe di Fiorello a parte, potrebbero aprirsi nuove porte, specie dopo il grande successo ottenuto ad Amici 22.

In una recente intervista rilasciata ai microfoni di TV Sorrisi & Canzoni non ha escluso la possibilità di tornare nel talent di Maria De Filippi come giudice o insegnante: “Non so se avrei le competenze per farlo. La lezione che ho imparato da Maria è che bisogna essere sempre sinceri, le bugie non portano da nessuna parte. Futuro? Mi concentro sul breve termine. Però nella vita bisogna lasciarsi sorprendere da quello che può arrivare“.

Photo Credits: Kikapress