Marco Mengoni non è mai stato ospite di Fiorello a Viva Rai 2: andiamo a scoprire insieme il motivo del mancato invito

In molti, sui social, stanno discutendo del fatto che Marco Mengoni non è mai stato ospite di Viva Rai 2, il programma del mattino condotto da Rosario Fiorello e da Fabrizio Biggio, che da un bar di Roma commentano a loro modo i fatti del giorno. Ma per quale motivo il celebre cantante non è mai stato invitato né ospitato da Fiorello? In tanti se lo stanno chiedendo. Scopriamo insieme la risposta…

Marco Mengoni ha rifiutato gli inviti di Fiorello a Viva Rai 2?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Su Twitter, una fan di Marco Mengoni si è chiesta disperata per quale motivo il cantante non abbia accettato l’invito di Fiorello a Viva Rai 2, al punto da non comparire mai nonostante le attese dei suoi numerosi aficionados.

Inaspettatamente, le ha risposto direttamente il buon Fiorello, scrivendo: “Ci abbiamo provato tutto l’anno. Oh non è mica facile svegliarsi alle 5… quindi capiamo“.

In pratica il problema sembrerebbe essere, a quanto dice Ciuri, l’orario. Peccato che il suo messaggio suoni completamente ironico. Che non sia l’annuncio velato che Biggio e Fiorello ospiteranno Mengoni entro la fine della stagione?

Se così fosse, mancherebbe relativamente poco tempo. Il morning-show più seguito della televisione italiana è vicinissimo alla sua conclusione, prevista per il prossimo 9 giugno.

Marco telefona in diretta a Fiorello che risponde così: la reazione imprevista del conduttore lascia il cantante stupito

In molti intanto stanno ricordando un episodio simpatico andato in onda durante Stasera c’è Cattelan. Ospitato in studio e spinto dal conduttore, Marco Mengoni telefonò a Fiorello, dicendo: “pronto Ciuri sono Marco, lo sai chi ti saluta?”

La risposta di Fiorello fu “Stoca..o“, che fece divertire tantissimo sia Cattelan che Marco… Riusciremo a vedere qualche siparietto divertente anche prima della conclusione di Viva Rai 2?

