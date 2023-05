Gaffe incredibile di Fiorello a Viva Rai 2: prima celebra il compleanno di Mina, poi si accorge che la data è sbagliata.

Gaffe incredibile di Fiorello a Viva Rai 2, dopo che nella puntata del 25 maggio 2023 ha voluto celebrare il compleanno di una delle più grandi artiste della musica italiana: Mina. Peccato che quello del conduttore del celebre programma televisivo sia stato un errore incredibile, dato che il compleanno della Mazzini non è certo oggi. Ma da cosa è nata questa gaffe? E come avrà reagito Fiorello quando se n’è accorto?

Fiorello festeggia Mina a Viva Rai 2: la data però è sbagliata

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Fiorello ha impostato tutta la puntata di Viva Rai 2 del 25 maggio 2023 sull’83-esimo compleanno di Mina Mazzini. L’intero programma è stato quindi improntato agli auguri alla cantante, come per esempio la presenza di Lorella Cuccarini, con un medley in omaggio della più grande voce della musica italiana.

Peccato che nel frattempo si sia scatenato il web: su Twitter sono tantissimi i cinguettii che hanno fatto notare a Fiorello che il compleanno di Mina è stato lo scorso 25 marzo.

Ad un certo punto, resosi conto della gaffe, a fine puntata ha deciso di svelare l’arcano: “È da stamattina che facciamo gli auguri a Mina… Lei sicuramente ha detto: ‘ma perché mi festeggiano e mi rifanno gli auguri quando è stato il 25 marzo?’. Perché un simpatico burlone questa mattina ha scambiato il foglio delle ricorrenze della giornata, scambiando il 25 maggio con il 25 marzo. Tra l’altro io ho fatto personalmente gli auguri a Mina il 25 marzo. E quindi mi sono detto: ‘perché le ho fatto gli auguri a marzo?’. E quindi mi sono dato del cretino io prima perché glieli avevo fatti a marzo. E quindi io sono due volte cretino. Però, posso dire, alla fine Mina si è festeggiata due compleanni“.

