Fiorello ha ospitato Amadeus nel corso di Viva Rai 2 di ieri, 4 dicembre, scherzando sull’organizzazione del Festival di Sanremo e i tanti impegni del conduttore e direttore artistico della kermesse ma, tra una battuta e l’altra, ha trovato anche il tempo per fare riferimento a Stefano De Martino e all’intervista rilasciata da Belen Rodriguez a Domenica In, nella quale la showgirl argentina ha parlato di 12 amanti con la quale l’avrebbe tradita. Ma in che modo ha fatto riferimento alla questione? Cosa c’entra con Sanremo?

Amadeus a Viva Rai 2: Fiorello fa una battuta sulle 12 amanti di Stefano De Martino

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Fiorello ha ospitato Amadeus a Viva Rai 2, coinvolgendo il direttore artistico del Festival in una serie di gag, tra le quali alcune riguardo a Stefano De Martino.

In particolare, Fiorello ha fatto leggere un titolo del messaggero al conduttore, ovvero: “Euro 2024, durante i sorteggi parte l’audio di un p0rn0. Imbarazzo in diretta tv. Cos’è successo. VIDEO“. Amadeus ha aggiunto “ecco il video”, mentre Fiorello ha risposto “ti immagini, e spunta De Martino!”

Poi Fiorello ha letto un altro titolo: “Stefano De Martino va ospite da Fazio e ci prova con la NOVE“.

“Ma che vuoi fare? La satira è satira e non guarda in faccia a nessuno. È satira di costume e la dobbiamo fare“, ha aggiunto il buon Rosario.

E Amadeus ha aggiunto “Altro che 12!”, tanto che Fiorello gli ha messo le mani davanti alla bocca per ammutolirlo.

Quel post di Stefano de Martino diventa bersaglio di commenti: cosa ha pubblicato dopo l’intervista di Belen Rodriguez sulle 12 amanti

Nel frattempo, dopo l’intervista di Belen Rodriguez, Stefano De Martino ha pubblicato un post nel quale fa promozione del suo programma “Da Natale a Santo Stefano“, nel quale è però stato sommerso dai commenti.

Tra un “Da natale a santo Stefano quanto durano le tue relazioni” e un “Bene, il programma te lo vedi tu e le tue 12 amiche“, c’è chi aggiunge un “Santissimo proprio“.

Photo Credits: Shutterstock