TG2: il commento velenoso di Piergiorgio Giacovazzo sul duetto tra Fiorello e la figlia Angelica a Viva Rai 2.

Non è raro che in Rai si vedano e soprattutto sentano frecciatine tra un programma e l’altro, spesso esplicite ma talvolta ben velato. Nessuno però si poteva aspettare che una frecciatina arrivasse proprio dal TG2, dove il giornalista Piergiorgio Giacovazzo ha fatto un commento sull’esibizione di questa mattina di Fiorello e la figlia Angelica a Viva Rai 2. Peccato che quella frecciatina forse non avremmo dovuto sentirla, dato che è venuta fuori a microfono aperto alla fine del servizio dedicato dal telegiornale della seconda rete RAI giusto prima della partenza della sigla. Ma cosa avrà detto di tanto terribile il conduttore del TG2? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

TG2: la frecciatina di Piergiorgio Giacovazzo sul duetto di Fiorello e la figlia

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Questa mattina, a Viva Rai 2, Fiorello ha festeggiato la festa del papà esibendosi insieme alla figlia Angelica in un toccante duetto.

Il momento è stato ripreso in un servizio del TG2, annunciato così dal giornalista Piergiorgio Giacovazzo: “A Viva Rai 2 sorpresa ed emozione, dove per la festa del papà Fiorello ha ospitato la figlia Angelica, 18 anni a giugno, e si è esibito con lei in una tenera versione familiare de ‘La prima cosa bella’. Vediamo e buona giornata“.

Peccato che alla fine del servizio, con il microfono rimasto aperto, lo stesso giornalista della Rai si è lasciato andare ad un commento non propriamente carino e dal tono evidentemente sarcastico: “Che cariniiiii, adesso questa c’avrà dodici trasmissioni…”

Li è stato tagliato, facendo partire la sigla di chiusura del TG.

Come reagirà la Rai a questo incidente diplomatico?

Ironia di Fiorello sulla gaffe della RAI: ecco la sua reazione in tv

Siamo abbastanza certi che Fiorello, invece, possa reagire con ironia alla gaffe del giornalista del TG2, dato che si tratta di una qualità che certo non gli manca.

Qualche giorno fa, in occasione della notte degli Oscar, ha reagito alla gaffe del televidio Rai che, riguardo ad ‘Io, capitano‘, ha scritto: “Il film di Matteo Garrone, ispirato alla vita del capitano Schettino e al disastro della Costa Concordia“

“È tutto vero, io all’inizio pensavo fosse una fake!”, ha risposto, proponendo poi trame alternative agli altri film candidati: “La pellicola ‘Anatomia di una caduta’, storia di Biden che scende da una scaletta di un aereo, non ha ottenuto nessuna statuetta! Eccone un altro: il film ‘Povere creature!’ parla del centrosinistra che torna sconfortato dall’Abruzzo, ha vinto quattro statuette, oltre le aspettative!”.

