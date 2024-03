Gaffe di Mara Venier a Domenica In insieme a Simona Ventura: cosa ha detto quando ha chiesto notizie su Marco Marfè.

In televisione si è tornato a parlare di Marco Marfè, il cantante neomelodico che fece scalpore sul palco di X Factor ormai quindi anni fa: la citazione del suo nome ha scatenato un’interessante riflessione sulla sua figura e sul suo percorso. Simona Ventura, giudice di quella edizione, ha riportato alla luce il ricordo dell’artista campano durante la puntata di Domenica In andata in onda oggi, rivelando aneddoti e curiosità sul suo conto. L’interesse per il cantante è stato riacceso, suscitando una domanda di Mara Venier sul suo attuale status e sulla sua situazione personale. Peccato però che quella della conduttrice di Domenica In sia stata più una gaffe che altro. Ma cosa avrà mai combinato zia Mara in diretta televisiva? Andiamo a scoprirlo insieme.

La gaffe di Simona Ventura e Mara Venier a Domenica In su Marco Marfè

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Voi ve lo ricordate Marco Marfè? Un cantante neomelodico che si presentò ad X Factor ai tempi in cui Simona Ventura era tra i giurati del celebre talent show, 15 anni fa.

Ebbene, a Domenica In del 17 marzo, proprio la Ventura ha raccontato la storia, citandolo: “Abbiamo fatto X Factor insieme, il mio vocal coach di allora ora è nel cast di Domenica In. Come si comportava? Io volevo far passare delle persone che lui non voleva far passare neanche sotto tortura. Come Marco Marfè, famosissimo sui social, se lo ricorderanno i ragazzi più giovani. Io volevo farlo passare perché mi aveva molto divertito, ma lui mi disse ‘neanche in un’altra vita!’. Aveva cantato Gelato Al Cioccolato spacciandola per una canzone pop dance”.

Lì la Venier si è incuriosita, chiedendo: “Adesso dov’è questo cantante?”

E Simona Ventura ha detto: “Oddio, non lo so. Spero stia bene. Le ultime che sapevo non stava proprio benissimo, ma non di salute. Andiamo avanti Mara“. Lì ha mimato il gesto delle manette con la mano, ottenendo una risposta dalla conduttrice di Domenica In: “Ho fatto la mia solita gaffe! Non si poteva dire? Ah, sta al collegio! Mooolto bene“…

Quanto a Marfè, che qualche anno fa fu davvero arrestato, ha risposto sui social ripostando uno screen di Mara Venier, facendo capire che per lui non è una gaffe, tanto che ha scritto: “Nel bene e male neccessario che si parla“.

Photo Credits: Kikapress