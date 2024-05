Francesca Fagnani è stata minacciata dalla malavita romana, la conduttrice risponde sui social dopo la solidarietà del pubblico.

La notizia che Francesca Fagnani è stata minacciata ed è finita nel mirino della criminalità romana per via del suo libro “Mala Roma Criminale” ha scatenato tutta una serie di reazioni di solidarietà nei confronti della giornalista conduttrice di Belve. A reagire alla notizia e ai mille messaggi che stanno arrivando soprattutto tramite i social, è stata direttamente lei, che si è detta serena rispetto a quanto sta vivendo in questi giorni. Ma in cosa consistono queste minacce? E cosa avrà mai detto la conduttrice televisiva a riguardo? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Francesca Fagnani minacciata dalla criminalità romana: la reazione della conduttrice

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, Francesca Fagnani è stata minacciata dagli ambienti della criminalità romana dopo aver pubblicato il libro “Mala Roma Criminale“.

Il volume è uscito da qualche tempo sugli scaffali delle librerie e indaga sugli affari sporchi e le piazze di spaccio della capitale. Da quando ha cominciato a ricevere minacce, la Prefettura ha deciso di attivare un’apposita vigilanza su di lei, sensibilizzando l’attenzione dopo gli ultimi sviluppi.

All’uscita della notizia, in molti hanno reagito scrivendole su X, dove si leggono commenti come “Comprare il tuo libro sarà la miglior risposta a tutto questo. Forza!” o “Immagino che scrivendo ‘Mala Roma Criminale’ tu avessi previsto che sarebbero arrivate delle minacce. E, nonostante tutto, hai ritenuto che andasse comunque scritto. Brava Francesca“.

E ancora: “Ogni persona in questo Paese che va contro la malavita ha il mio rispetto. Senza di voi, nulla può cambiare“. E c’è chi conclude “Sempre a fianco dei giusti. Un abbraccio“.

Lei ha risposto a questa grande solidarietà con un tweet molto semplice, lasciato cadere su X: “Grazie a tutti per i messaggi e per l’interessamento. Sono serena“.

