Matrimonio da favola con sorpresa: VIP e divertimento! Scopri cosa è successo con Fedez e Francesco Facchinetti (e chi è finito in una fontana).

Succede di tutto ad un matrimonio nel quale sono stati invitati alcuni VIP d’eccezione, come Francesco Facchinetti, Fedez e Chiara Ferragni. Il figlio del tastierista dei Pooh, ad un certo punto, è stato protagonista di un momento divertentissimo insieme al rapper, che è finito addirittura dentro una fontana. Ma cosa è avvenuto nello specifico? Andiamo a scoprirlo insieme.

LEGGI ANCHE:– Chiara Ferragni, l’errore grammaticale da penna rossa sul sito: pioggia di critiche per la gaffe

Fedez nella fontana grazie a Facchinetti: succede a un matrimonio

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Francesco Facchinetti e la coppia Fedez e Chiara Ferragni sono stati ad un matrimonio molto importante tra l’imprenditore digitale Eugenio Scotto e Cecilia Malannino. Tra gli ospiti presenti c’erano altri VIP, come gli Zero Assoluto, Bresh, Nesli, Chiara Biasi e Federico Rossi.

Fedez ha pizzicato Facchinetti fin dai primi momenti della cerimonia, pubblicando nelle sue Instagram Stories dei video in cui lo prendeva in giro per l’outfit azzurro con jeans strappati e t-shirt bianca e rossa.

Ad un certo punto, durante la serata, mentre Facchinetti era al microfono Fedez ha cominciato a intonare “La canzone del capitano“, mentre un imbarazzato Francesco diceva “dopo la faccio…”. Chiara Ferragni, nel frattempo, interveniva nel video di Fedez facendo faccette divertite…

Come promesso, quindi, l’ex Dj Francesco ha cominciato a cantare la canzone che lo ha reso famoso al grande pubblico, riuscendo a coinvolgere anche gli invitati presenti. Quindi, si è messo al centro di una fontana, cantando da lì. È stato a quel punto che ha trascinato Fedez in mezzo al getto d’acqua, cantando insieme a lui e poi portando anche lo sposo. Francesco ha poi preso a nuotare nella fontana mentre Fedez lo aizzava.

Insomma, niente vendetta personale: soltanto tanto divertimento ad un matrimonio spettacolare!

Fedez e lo scherzo della monetina durante il matrimonio, fa sbattere la testa a tutti sul tavolo

Durante tutta la serata, Fedez aveva cominciato a prendere in giro altri Vip con uno scherzo della monetina: il rapper si era incollato un euro sulla testa. Quindi, ha chiesto a diversi vip invitati al matrimonio di sbattere la testa sul tavolo senza far cadere la monetina.

Alla sfida hanno partecipato in tanti: oltre allo sposo, anche Federico Rossi, Bresh, Chiara Biasi, Nesli… Ma mentre ai primi ha messo la monetina, agli ultimi non l’ha nemmeno attaccata, facendo tutto il gioco con il solo intento di far loro sbattere la testa sul tavolo!

Photo Credits: Kikapress