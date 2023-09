Totti allo stadio a vedere Cristian: c’è anche Ilary Blasi. Ecco cosa è successo sulle gradinate (e sui social) dopo quel gesto di Francesco.

È guerra aperta tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ma stavolta non sono i tribunali a far da teatro, bensì le gradinate di uno stadio e i server dei social network. Proprio così: proprio nell’ambiente più naturale per un grande campione della storia del calcio, appare ironico che gli spalti facciano da sfondo per vicende che nulla hanno a che vedere con il campo. Ma cosa sarà successo stavolta tra Francesco e Ilary?

Francesco Totti allo stadio a vedere Cristian, ma c’è anche Ilary

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Cristian Totti, figlio di Francesco e Ilary Blasi, milita nella formazione Primavera del Frosinone, che lunedì scorso ha sfidato la Roma allo stadio Tre Fontane. E proprio alla partita delle giovanili era presente lo storico capitano giallorosso (insieme alla compagna Noemi Bocchi e alla coppia di amici Giancarlo Pantano ed Elisa Barbieri). In un altro punto dello stadio, invece, c’era Ilary, insieme ai suoi genitori e alla fidanzata di Cristian, Melissa. Proprio con lei, la Blasi ha postato una Instagram Stories in diretta dalle gradinate della tribuna, con tanto di commento che dice “Le tifose numero uno!”

Tra i due non c’è stato nemmeno uno sguardo né alcun saluto, però. Tuttavia, le telecamere hanno immortalato un gesto di Francesco che sembra non essere affatto piaciuto alla famiglia Blasi…

Quel gesto di Totti alla partita del figlio: la reazione dell’ex cognato

Praticamente, la diretta televisiva di Sportitalia ha inquadrato Francesco Totti in un momento particolare, ovvero mentre Elisa Barbieri gli ha mostrato la Stories di Ilary e Melissa dal suo cellulare…

La scena, screenshottata, è stata ripresa da Ivan Peruch, marito di Silvia Blasi (sorella di Ilary). Nel ripostarlo sui social, con tanto di meme, Ivan ha chiaramente attaccato Francesco, scrivendo al contempo “Tu guarda la madonna“…

𝗧𝗼𝘁𝘁𝗶, 𝗡𝗼𝗲𝗺𝗶 𝗲…𝗜𝗹𝗮𝗿𝘆‼️😅

𝗤𝘂𝗮𝗹𝗰𝘂𝗻𝗼 𝗵𝗮 𝗱𝗲𝘁𝘁𝗼 𝘀𝗼𝗮𝗽 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮⁉️



Durante la partita tra Roma e Frosinone Primavera le telecamere di Sportitalia pescano Totti, Noemi e amici mentre guardano la storia Instagram di… Ilary 😳#sportitalia #totti pic.twitter.com/ZRSTsHZWRr — Sportitalia (@tvdellosport) September 18, 2023

