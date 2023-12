Si parla tanto di un figlio tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, tanto che anche Ilary Blasi sembra aver commentato la notizia a modo suo.

Francesco Totti e Noemi Bocchi starebbero pensando ad un figlio insieme, ma nel frattempo che la notizia sta facendo il giro del web, arriva anche la risposta ironica di Ilary Blasi. L’ex moglie dell’eterno capitano della Roma ha infatti risposto a modo suo all’indiscrezione di gossip che da giorni circola sulla questione… Sarà davvero una risposta o soltanto una speculazione?

Totti e Noemi Bocchi: in arrivo un figlio insieme?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Mentre l’attenzione del mondo era tutta focalizzata su Ilary Blasi e il suo docufilm ‘Unica‘, si parla molto del fatto che Francesco Totti e Noemi Bocchi starebbero pensando a un figlio insieme.

Francesco ha già tre figli con Ilary Blasi: Cristian, Chanel e Isabel; Noemi, invece, ha due figli con l’ex marito, Mario Caucci: Sofia e Tommaso.

È di pubblico dominio che Totti abbia sempre voluto avere una famiglia numerosa, parlando di “cinque figli, una squadra di calcetto”. Un numero che con Ilary non è riuscito a raggiungere ma, forse, potrebbe riuscirci ora con Noemi!

La reazione di Ilary Blasi all’indiscrezione di gossip

Nel frattempo, mentre la notizia circolava in rete, Ilary Blasi sembra aver risposto a modo suo, pubblicando una Instagram Stories. Si tratta solo di un selfie, scattato in un corridoio. Ma a farlo sembrare una frecciatina a Totti e Noemi c’è il fatto che Ilary abbia aggiunto un’emoji di un areo all’altezza della pancia…

Sarà davvero una risposta al suo ex marito?

Noemi Bocchi comanda a bacchetta Totti? Cosa dice l’ex marito di Noemi e quali sono i suoi piani con il Pupone

Nel frattempo in molti si chiedono come sia il rapporto tra Noemi Bocchi e Francesco Totti. Al portale di Fabrizio Corona, Dillinger, l’ex marito di Noemi, Mario Caucci, ha parlato molto chiaramente, descrivendola come una donna molto determinata.

Un passaggio, in particolare, rende bene l’idea: “penso che Totti sia innamorato dell’idea della famiglia, come lo ero io. Lei non ha mai espresso il desiderio di lavorare perche, ringraziando dio, mi trovavo nella situazione di poter realizzare ogni tipo di volontà e di sogno. Se mi avesse detto, per esempio voglio aprire un negozio di caramelle, le avrei aperto un franchising in tutto il mondo“.

Photo Credits: Shutterstock