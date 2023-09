La regia stacca troppo tardi e il discorso di Rosy Chin potrebbe diventare la prima vera polemica del GF

Rosy Chin è entrata nella casa del Grande Fratello da pochissimo, ma potrebbe aver già causato controversie all’interno della comunità cinese. Ha infatti attirato l’attenzione parlando in modo criptico delle sue esperienze amorose.

Rosy ha rivelato di avere tre figli, di cui i primi due sono stati concepiti con il suo primo marito, mentre il terzo è frutto del secondo matrimonio, che dura da dieci anni. Quando le è stato chiesto se i padri dei suoi figli fossero italiani, Rosy ha raccontato che la sua famiglia non aveva accettato il suo primo marito, in quanto italiano. Il divorzio è stato quindi un momento difficile per lei, dato che andava contro le tradizioni familiari cinesi.

Successivamente, Rosy ha accennato a stereotipi riguardanti i cinesi, senza completare le sue affermazioni. Ha menzionato cliché come “non ho mai visto una italiana con un cinese” e ha anche notato che, al contrario, spesso si vedono donne cinesi con uomini europei.

“Io non ho visto una enciclopedia di cactus, ma quei pochi che ho visto vi dico che è scientificamente comprovato che noi cinesi non siamo… Insomma è una cosa di biologia, una questione anatomica”, l’audio è stato interrotto dalla regia ma ormai era troppo tardi…

