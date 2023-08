Andrea Damante ha reagito a un post di Giulia De Lellis riguardante il cagnolino Tommaso, morto in questi giorni. Ecco cosa ha fatto.

Nonostante sia passato un po’ di tempo dalla fine della storia d’amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis, l’ex tronista di Uomini & Donne ha recentemente risposto a un post su Instagram dell’influencer, scatenato da un triste evento verificatosi di recente: la scomparsa di Tommaso, il cagnolino che avevano preso insieme. Ma cosa sarà mai successo tra i due?

Giulia De Lellis triste per la morte del cagnolino Tommaso

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Giulia De Lellis ha annunciato sui social la morte del suo cagnolino, Tommaso. Lo ha fatto postando un carosello con un disegnino e diverse fotografie.

Il cagnolino, uno Spitz di Pomerania, aveva soltanto tre anni e una pagina Instagram (Tommaso Kowalski), dalla quale qualche settimana fa la stessa De Lellis aveva annunciato che era affetto da alcuni problemi di salute.

“Al mio migliore amico per sempre, Tommaso – ha scritto la De Lellis – Buon viaggio mio amore grande! Con il cuore rotto ti lascio andare consapevole del dono meraviglioso e prezioso che sei stato… Non mi vengono le parole, proprio a me che non mancano mai… Oltre ad avermi portato via queste, mi porti via anche un pezzo di cuore“.

La reazione di Andrea Damante alla morte di Tommaso

In molti non sanno che quel cagnolino lo aveva preso insieme ad Andrea Damante. Anzi, a dir la verità, Tommaso era stato regalato a Giulia De Lellis proprio dal suo ex fidanzato.

Con la fine della loro storia d’amore, i due avevano deciso che sarebbe rimasto a lei, ma per queso motivo non stupisce affatto che anche Andrea abbia deciso di lasciare una reazione, un semplice like sotto il carosello postato da Giulia.

Poi, lo stesso Damante ha postato una Instagram Stories che lo ritrae con in braccio Tommaso e tanto di dedica: “Ciao fratellone. Rimarrai sempre il king. Fai buon viaggio“.

Andrea non ha però lasciato commenti sotto il post di Giulia, dove invece hanno commentato tanti personaggi come Nilufar Addati, Ivana Mrazova e Ludovica Valli. In molti si sono chiesti se la scomparsa di Tommaso non possa essere la chiave per un ritorno di fiamma tra la De Lellis e Damante… ma in questo momento di tristezza ogni commento a riguardo sembra superfluo.

La stories con le lacrime agli occhi. Come si è mostrata Giulia

Giulia, in realtà, si è mostrata su Instagram. Quando Tommy è scomparso, lei si trovava in vacanza a Ibiza e, per questo motivo, in molti l’hanno criticata per averlo lasciato solo nonostante i problemi di salute.

In una Stories, la si vede con gli occhi lucidi dalle lacrime e un commento esplicito: “ho letto alcune storie assurde, supposizioni e frasi inappropriate. Il tutto: senza sapere nulla! per voi che neanche davanti ai momenti di dolore altrui riuscite a mettere da parte l’odio e la frustrazione ormai non provo più nulla. Neanche tenerezza o pena… Deve essere davvero orribile essere come voi!”

