Grande Fratello: la battutina di Alfonso Signorini a Cesara Buonamici non piace all’opinionista. C’entra il nonno di Greta Rossetti.

È andato in scena un momento di piccola tensione nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello: Alfonso Signorini, annunciando l’ingresso come ospite della serata del nonno di Greta Rossetti ha colto l’occasione per fare una battutina ai danni di Cesara Buonamici. L’opinionista, però, non ha reagito nel migliore dei modi e, anzi, ha risposto per le rime a quelle parole del conduttore. Ma cosa avrà mai detto di tanto terribile nei suoi confronti il malizioso ‘padrone di casa’ del Grande Fratello? E, soprattutto, quanto è stata piccata la risposta di Cesara? E il pubblico, come avrà reagito? Da quale parte si sarà schierato? Da quella di Alfonso o da quella della Buonamici? Andiamo a scoprirlo insieme!

Alfonso Signorini: la battuta a Cesara Buonamici al GF non piace all’opinionista

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, annunciando che Greta Rossetti avrebbe incontrato il nonno, Alfonso Signorini non ha perso l’occasione per fare una battutaccia a Cesara Buonamici.

“È un ballerino pazzesco – ha detto – ama ballare nelle balere“. E poi ha aggiunto: “Cesara potresti fare coppia con nonno Giovanni no?”.

La reazione di Cesara non è stata delle migliori, tanto che ha risposto dimostrando di non apprezzare affatto la battutina di Alfonso: “Sei veramente una brutta persona, una brutta persona… E te lo voglio ridire… Ed era da tanto che non te lo dicevo…”

Parole salutate dagli applausi del pubblico in studio, che sembra essersi schierato in massa dalla parte dell’opinionista. Come la prenderà Alfonso? Ci saranno risvolti in questo nuovo dissing avvenuto in diretta durante il serale del Grande Fratello? Per ora non si è visto nulla di particolare, ma non è escluso che nelle prossime puntate i due si scambino altre battutine dello stesso tono. Il guanto di sfida è stato lanciato.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy