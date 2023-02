GF Vip, Antonino difende Antonella davanti al fidanzato che resta in silenzio: la scena surreale dopo la puntata

Al GF Vip, Antonino prende le difese di Antonella. I telespettatori notano il ruolo strano di Edoardo Donnamaria nella discussione.

Al GF Vip è andato in onda un momento particolarmente “strano” riguardante Antonino, Edoardo e Antonella… Antonino Spinalbese ha deciso di prendere le difese della Fiordelisi, mettendo a confronto le critiche ricevute dalla schermitrice con l’atteggiamento generale nei confronti dei comportamenti delle altre ragazze della casa, in particolar modo di Oriana.

LEGGI ANCHE :– GfVip, la Fiordelisi lo rivela ad Edoardo sotto le lenzuola: le è accaduto in tutte le storie che ha avuto

GF Vip: Antonino difende Antonella, Edoardo Donnamaria resta in silenzio

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante una discussione con Daniele Dal Moro, Antonino ha espresso il suo disappunto per il fatto che altre persone della casa continuino a non essere mai criticate.

Queste le parole di Antonino: “Il discorso che mi dà fastidio è che per quanto uno possa giocare nel modo in cui voglia, Antonella che viene giudicata da cinque mesi, lei non viene mai giudicata. Sempre a rompere i cog…ni ad Antonella“.

I telespettatori non hanno perso tempo nel far sentire la loro voce, evidenziando l’incongruenza della situazione. In particolare, è stato sottolineato quanto sia strano che sia Antonino a difendere Antonella di fronte al suo fidanzato Edoardo, che sembrava completamente passivo e privo di qualsiasi intenzione di intervenire nella discussione.

Gli atteggiamenti di Antonella, ad ogni modo, sembrano aver un po’ stancato il pubblico, tanto che lei stessa si è accorta che c’è qualcosa che non va.

“Mi dispiace solo che il pubblico non ci ha capite a me e Nikita“, ha detto ad Edoardo. E poi ha aggiunto: “Questo forse perché io e lei siamo troppo vere, quello è vero il problema. Tanto va avanti chi fa le trashate, chi è scurrile e chi dice sempre le parolacce in diretta“.

Donnamaria però ha subito fermato la fidanzata: “Forse perché è il contrario, forse è il contrario di quello che dici, Antone‘”.

Possibile che mentre Edoardo sembra non voler mai prendere le sue parti, sia dovuto essere Antonino quello che la difende?

Edoardo mette in cattiva luce Antonella con Tavassi e Luca: le parole dette dalla fidanzata e perchè restano ancora insieme

C’è da aggiungere che Edoardo Donnamaria non piace molto al pubblico per il suo atteggiamento nei confronti della fidanzata.

Parlando con Edoardo Tavassi, Onestini e Micol, ha rivelato: “Nikita ha detto ad Antonella, due settimane fa: ‘insieme siamo fortissime’. Antonella mi ha chiesto mezzo preoccupata quello che vuol dire ‘sta cosa… ha detto se come coppia funzioniamo“.

In molti si stanno chiedendo come mai, nonostante le critiche nei confronti della Fiordelisi, continui a stare insieme a lei. È solo perché l’essere una coppia “funziona”?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy