Grande Fratello: Beatrice Luzzi sbotta durante l’ultima puntata sospettando che gli altri concorrenti abbiano le anticipazioni su quello che avviene.

Nell’ultima puntata del Grande Fratello è andato in scena un momento che ha fatto riflettere sia Beatrice Luzzi che molti telespettatori, dato che l’attrice romana ha affermato il suo sospetto che alcuni coinquilini possano avere ricevuto delle anticipazioni su quello che sarebbe avvenuto nel corso della puntata. Oggetto del contendere è stata la sorpresa organizzata per Greta Rossetti, che ha incontrato i nonni durante la diretta serale. Peccato che, a quanto pare, quella sorpresa non fosse poi così tanto inaspettata. Ma cosa avrà mai detto Beatrice Luzzi a riguardo? E come si rifletteranno questi nuovi sospetti sulla sua avventura all’interno della casa più spiata d’Italia? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme!

Grande Fratello: Beatrice Luzzi parla di ‘anticipazioni’. Si sa già tutto?

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello sono stati ospitati i nonni di Greta Rossetti, che hanno fatto una sorpresa alla nipote. Poco prima che venisse annunciato, i vari concorrenti – in un fuori onda – hanno cominciato a dire “Forse entrerà il nonno di Greta?”

Il momento ha fatto pensare che forse qualcuno già sapesse della “sorpresa” che attendeva la Rossetti, tanto che Beatrice Luzzi ha fatto un’affermazione a riguardo: “c’hanno le anticipazioni, io dico ma com’è possibile che lei lo sa?”

In tanti hanno notato che, infatti, già ieri Greta aveva anticipato a Sergio un “Domani viene mia nonna“, poi seguito da una faccia contrita, come ad essersi accorta di aver commesso una gaffe.

Beatrice, quindi, ha sottolineato che alcuni concorrenti hanno qualche imbeccata sulla puntata e che quindi le sorprese non sono così tanto inaspettate. Insomma, i suoi sospetti potrebbero essere confermati. Ma come si metterà ora il gioco? E perché, se gli autori danno alcune anticipazioni ai concorrenti, non le forniscono a tutti?

