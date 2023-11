Al Grande Fratello, Beatrice Luzzi scoppia in lacrime dopo il messaggio aereo ricevuto dalla sua fan base. Scopri il motivo della commozione dell’attrice.

Beatrice Luzzi scoppia in lacrime al Grande Fratello dopo aver ricevuto un bellissimo messaggio da parte dei suoi fan. Nel corso del reality show di Casa Mediaset, infatti, è passato un aereo con uno striscione dedicato proprio all’attrice romana. Ma, più che il messaggio e le lacrime, è il motivo che ha spinto i fan di Beatrice che sta facendo commuovere molti telespettatori. Ma cosa avrà mai detto e fatto dopo aver ricevuto quel messaggio?

Grande Fratello: Beatrice Luzzi in lacrime dopo il messaggio aereo dei fan

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel pomeriggio del 22 novembre, al Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha ricevuto un messaggio aereo che l’ha fatta scoppiare in lacrime.

Il messaggio è bellissimo: “Bea ti proteggiamo noi“. Lei si è messa a piangere per il gesto, motivato dal fatto che nei giorni scorsi ha più volte detto cose come “Non mi sono mai sentita protetta” o “Nessuno mi hai mai protetto”.

“Grazie, grazie. Siete fantastici, affettuosi e spiritosissimi. Grazie che ci siete, è bellissimo“, ha aggiunto poi Bea, in segno di gratitudine per chi le ha fatto lo striscione.

GF, ‘non ho mai avuto una babysitter’: Beatrice rivela cosa è accaduto dopo che si è lasciata con Alessandro Cisilin

Nel pomeriggio, Sara Ricci ha chiesto a Beatrice: “Hai un compagno in questo periodo?”

La risposta è stata: “No, no, ci siamo lasciati 4 anni fa con Ale (Alessandro Cisilin, ndr) e non ho avuto neanche un flirt. Per via dei figli, totalmente. Mi mancano proprio loro. Quando li ho fatti avevo già fatto tutto e mi sono dedicato veramente e completamente a loro. Non ho mai avuto una babysitter e mai ai nonni neanche. Sempre soli, io ed Alessandro. Ale fa tre lavori… i miei sono anziani, sono la terza e ho fatto i figli tardi e loro erano dedicati ai figli di mia sorella che abita più vicina a loro. E poi, a dir la verità, preferivo allevarli io“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy