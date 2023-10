Angelica Baraldi e Paolo Masella violano il regolamento del Grande Fratello alle spalle di Beatrice Luzzi? Cosa hanno fatto in diretta.

Al Grande Fratello scoppia il caos dopo quello che è successo nel corso della puntata del 30 ottobre, quando sembra proprio che qualcuno abbia deciso di violare il regolamento alle spalle di Beatrice Luzzi. Stiamo parlando di Angelica Baraldi e di Paolo Masella, che durante la pubblicità hanno fatto qualcosa che non è andata giù ai telespettatori e potrebbe non farlo nemmeno per la produzione… Ma cosa avranno mai combinato i due ragazzi? E cosa c’entra Beatrice con loro?

Angelica e Paolo violano il regolamento del GF chiedendo qualcosa alle spalle di Beatrice?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, non appena è partita la pubblicità, c’è stato un certo vociare tra Angelica, Paolo e Alex Schwazer.

I due ragazzi, convinti di non essere sentiti, hanno provato a convincere l’atleta a votare per la Luzzi. Angelica gli ha detto: “Vai con lei che non è immune!”. Alex, però, ha risposto con una certa titubanza: “No, ma non lo faccio il suo nome, non ho più voglia”.

“Ora davvero la gente rischia di andar fuori, pesa la nomination. Ti ha appena detto che ti devi vergognare… ma scherzi? Hai mille motivi“, ha continuato Angelica. E Paolo le ha dato manforte: “Sì ha ragione, poi tu in questa situazione hai anche delle motivazioni. Dici che la nomini per quello che è successo prima in puntata. Per la discussione di ora non tanto per il passato, punto“.

Alex, alla fine, si è lasciato convincere e ha votato davvero per la Luzzi.

Paolo e Angelica hanno davvero violato le regole del GF?

Ma, al contempo, sui social è scoppiato il caos, con i telespettatori che si chiedono se quello che hanno fatto Angelica e Paolo contro Beatrice sia contro il regolamento… Anzi, qualcuno ha chiesto che vengano mandati loro in nomination d’ufficio.

Qualcun altro scatena la polemica, dicendo: “Ma esiste un VERO regolamento di questo GF??! Sono vergognosi perché non fanno che accordarsi ogni volta e nessuno li riprende“.

Ma la verità è che potrebbe essere cambiato qualcosa. Già l’anno scorso, infatti, Alfonso Signorini disse che mettersi d’accordo sulle nomination non era più contro il regolamento. Sarà così anche quest’anno?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy