Giuseppe Garibaldi rivela a Beatrice Luzzi che al GF si consumerebbe cibo scaduto… ecco la sua rivelazione tra verità e supposizioni.

L’atmosfera al Grande Fratello è sempre in bilico tra l’essere intrigante e l’essere controversa, ma un nuovo caso scuote i concorrenti del reality show di casa Mediaset. Giuseppe Garibaldi ha rivelato una sua personale ‘scoperta’: al GF si consumerebbe cibo scaduto. Se confermata, l’osservazione di Garibaldi solleva questioni di sicurezza alimentare per tutti i concorrenti, benché alcuni telespettatori abbiano suggerito che quella carne era sicurissima da consumare per un altro motivo che forse gli era sfuggito… Quale sarà la verità? Davvero gli inquilini della casa più spiata d’Italia consumano cibo che ha superato la data di scadenza?

Cibo scaduto al GF? Il caso ‘scoperto’ da Giuseppe Garibaldi

Scoppia un nuovo caso nella casa più spiata d’Italia: al GF si parla apertamente della presenza di cibo scaduto.

L’assurda scoperta l’ha fatta Giuseppe Garibaldi che, ieri pomeriggio, ha detto a Beatrice Luzzi che stavano per cucinare della carne la cui data di scadenza risaliva a dieci giorni prima.

“È scaduta da una settimana, però ce la mangiamo lo stesso. C’è scritto da consumarsi entro il 24 febbraio 2024”, ha detto il concorrente calabrese.

E Beatrice: “Veramente? Ma dai! A me sembra buono… ci cancellano la data di scadenza? È difficile…”

Sarà la verità quello che dice Garibaldi? Beatrice ha replicato che la data potesse essere quella del confezionamento della carne. Ma Giuseppe ha ribadito: “No, c’è scritto ‘da consumarsi entro il 24‘”.

Se quello che dice Giuseppe fosse confermato sarebbe molto grave, sebbene diversi telespettatori hanno fatto notare che il problema non si pone perché la carne era stata conservata in freezer, allungandone di fatto la durata…

