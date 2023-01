GF VIP, cosa ha scritto Nikita sul foglio di Antonella? Quelle frasi hanno scatenato un putiferio in casa

Al GF Vip Nikita Pelizon finisce nell’occhio del ciclone per aver scritto qualcosa su un foglio di Antonella Fiordelisi: ma cosa avrà aggiunto?

Nikita Pelizon è finita sotto accusa per un gesto compiuto al GF Vip, quando ha scritto qualcosa su un foglio di Antonella Fiordelisi: dopo l’ennesima crisi tra la schermitrice ed Edoardo Donnamaria, è infatti partito un momento di tensione nella casa, ma cosa ha scritto la Pelizon?

Cosa ha scritto Nikita sul foglio di Antonella Fiordelisi?

Andiamo con ordine. Dopo il litigio con Edoardo, Antonella ha cominciato ha prendere appunti, preparandosi un foglio che, a quanto pare, contiene tutto ciò che le hanno detto gli altri. Oltre a lei, solo Davide Donadei e Nikita hanno letto cosa c’è scritto…

La Pelizon, ad un certo punto, ha addirittura aggiunto qualcosa. Antonella ha letto e ha ringraziato Nikita: ma cosa ha scritto quest’ultima?

Non lo sappiamo in realtà, ma gli altri concorrenti (Giaele, Nicole, Antonino e Andrea)… ne hanno parlato, chiedendoselo, ma senza darsi una risposta. La verità è che Antonella ha scritto alcune frasi, sia del litigio con Edoardo Donnamaria che ricevute da parte di altri, al fine di non dimenticarsele.

Della questione ha parlato anche l’altro Edoardo, Tavassi, che ha fatto riferimento al foglio della Fiordelisi proprio con Donnamaria: “Era palesemente incazzata mentre scriveva. Se tu non hai intorno qualcuno che ti dice ‘teso’ che ca..o scrivi? Sta scherzando! Pure Nikita ha preso il foglio e ha scritto, accanto a lei“.

E Donnamaria ha risposto: “Il problema è che Antonella è circondata di persone che le danno ragione a prescindere, qualsiasi cosa faccia“.

Nikita viene ripresa dal GF vip: quella scritta sul foglio non è piaciuta agli autori. Cosa è successo dopo

Ma quello con la Fiordelisi non è stato l’unico momento imbarazzante di Nikita. Dopo il fatto, in veranda con Davide e Antonella, la Pelizon parlava con Donadei degli altri coinquilini. Lui, per fare il nome di qualcuno che non gli sta particolarmente simpatico, ha cominciato a scriverlo su un foglio.

Immediatamente, la produzione lo ha richiamato, chiedendogli di metterlo subito via e di non comunicare con Nikita utilizzando carta e penna, ma di farlo a voce.

La Pelizon ha ribadito il “Subito” e poi ridendo ha aggiunto: “Benvenuto al Grande Fratello“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy