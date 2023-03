Dopo la squalifica, Daniele Dal Moro ha annunciato di non partecipare più al serale del GF Vip, lanciando anche una frecciata al reality show

La squalifica di Daniele Dal Moro è arrivata al GF Vip come un fulmine a ciel sereno, nonostante fosse in qualche modo prevedibile. Rientrato a casa, l’ex tronista ha fatto ritorno sui social ringraziando i suoi sostenitori e condividendo una lettera di Oriana Marzoli ma anche un post che sta facendo discutere.

GF Vip: Daniele Dal Moro sbotta sui social. Ecco cosa ha scritto

Nonostante in molti si aspettassero di vederlo in puntata lunedì 27 marzo, non accadrà. Infatti, l’ex concorrente del reality show ha confermato tramite il suo profilo Instagram che non parteciperà alla trasmissione. Anzi, ha colto l’occasione anche per lanciare una frecciata al reality show di Alfonso Signorini.

“Dovevo essere in studio lunedì – ha scritto – Questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni, solo un contributo video come per Edoardo. La differenza è che Edoardo non è stato prelevato in settimana come un latitante. Mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi tipo di contenuto video da fargli strumentalizzare a loro piacimento. In questo momento purtroppo ho le mani legate per questioni contrattuali. Ma a tempo debito racconterò tutta la verità sul Grande Fratello di figli e figliastri. Questa è una promessa“.

Suona quasi come una minaccia. Al post è arrivato anche un commento di Edoardo Donnamaria, che ha scritto ironicamente: “ma te che ne sai che quando inizi a parla non smetti più“. La risposta di Daniele è stata lapidaria: “Per non sentire le vostre ca..te“.

Con chi ce l’aveva l’ex tronista?

Nel frattempo in molti si stanno chiedendo con chi ce l’abbia l’ex concorrente del reality. La prima ipotesi è Wilma Goich, che durante la sua permanenza nella casa si era invaghita di lui. In una recente intervista a Non Succederà Più ha detto: “Io penso che la squalifica sia stata ingiusta. Credo che dietro ci sia altro, anche perché ho parlato al telefono con Daniele. Lui mi ha detto di essere molto arrabbiato ma di non voler dire niente finché non finisce il contratto. Ho delle idee ma non vorrei dire che non vanno bene. Io penso che Daniele fosse un sicuro finalista. Poteva anche vincere. Forse dava fastidio a qualcuno. Anche a me ha detto che aspetta la fine del contratto e dopo dirà le cose come stanno“.

Altri credono che il post sia riferito alla mamma di Nikita Pelizon, che ha scritto: “Noi abbiamo in famiglia problemi di personalità multiple, cose di questo genere. Mia madre era bipolare. Quindi io so benissimo che Daniele ha almeno due personalità, una buona e una cattiva. Quando si arrabbiava e quando stava buono e dolce con Nikita. Non sappiamo mai cosa dirà, cosa farà. Non arrabbiatevi con lui“. Lui aveva risposto a sua volta con un tweet, scrivendo: “Lo so benissimo che la signora ha almeno due personalità, una intelligente e una meno. Quindi non possiamo mai sapere cosa dirà. Questa volta c’è capitata quella meno intelligente, pazienza. Ma non arrabbiatevi con lei. Qualcosa di buono nel mio cuore l’ho sentito!”

Oriana vuole trascinare Luca in bagno: ‘vuoi rilassarti?’. La risposta inaspettata di Onestini stupisce anche Oriana

Nel frattempo a far discutere arriva anche l’atteggiamento di Oriana Marzoli all’interno della casa, specie per qualcosa che ha detto nei confronti di Luca Onestini.

La concorrente era in bagno e ha chiesto in maniera ammiccante a Luca, presente sulla porta, “vuoi rilassarti?”, invitandolo ad entrare, probabilmente per fare un bagno insieme. Lui ha risposto infastidito, rifiutando e dicendo: “No no no no, comunque non capisci una mi…a a volte. No!”

“Non ti vuoi rilassare?”, ha continuato lei. E lui: “No“. Stupita, Oriana ha risposto: “Ok, dai“. E lui, andando via, le ha detto un “Ti voglio bene, cog…a“.

