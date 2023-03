Daniele Dal Moro, ormai fuori dalla casa del GF Vip, ha parlato di Oriana Marzoli e di cosa potrebbero fare insieme dopo il reality show.

Ormai fuori dalla casa del GF Vip, Daniele Dal Moro è tornato a parlare di Oriana Marzoli e di ciò che accadrà una volta che il reality show sarà terminato, facendo anche riferimento a una particolare proposta… di cosa si tratterà mai?

Daniele Dal Moro, Pechino Express e la proposta per Oriana Marzoli

Il Grande Fratello Vip non si è ancora concluso ma già si parla di altri programmi per Daniele Dal Moro, che viene dato come uno dei papabili per la prossima edizione di Pechino Express. Ed è proprio parlando del reality show di Sky in una diretta sui social che Daniele ha tirato in ballo Oriana Marzoli.

A quanto pare, sarebbe lei la sua compagna d’avventura prediletta nel caso di una chiamata per l’anno prossimo… Anche perché, secondo Daniele, Oriana sarebbe decisamente una partner migliore di un altro amico del GF Vip, Edoardo Tavassi.

“Non dico niente, ma effettivamente Pechino Express sarebbe più figo farlo con Oriana che con Tavassi – ha esordito Daniele – Per il semplice discorso che Oriana va il doppio di Tavassi e per il semplice motivo che io sono un tipo competitivo. Mi girano i co….i a stare dietro a uno che non se move“.

Insomma, siamo ancora alle ipotesi delle ipotesi, ma già che Daniele non abbia scartato a prescindere l’idea sta facendo volare i fan… Cosa succederà? Vedremo davvero Dal Moro e Oriana partire in giro per il mondo con Pechino Express?

Luca smentisce Oriana: quella frase su Nikita che mette in cattiva luce Oriana. Cosa ha detto

Nel frattempo Oriana è ancora nella casa del GF Vip, dove sta creando una serie di dinamiche con i fan. Sono già noti a tutti i contrasti con Nikita, ma è con il suo amico Luca Onestini che negli ultimi giorni viene fuori ogni tanto qualcosa.

Onestini ha criticato il suo atteggiamento nei confronti della Pelizon, dicendo: “Alla fine della fiera ti sei divertita! Quindi tutta quella roba là era futile, non serviva a niente. Quindi tutti questi problemi alla fine non servivano“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy