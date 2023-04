I Donnalisi sono andati al concerto di Alfa, ma Antonella ha fatto una gaffe che ha infastidito Edoardo. Cosa avrà detto di sbagliato la Fiordelisi?

I Donnalisi sono stati al concerto di Alfa ma Antonella ha commesso una gaffe sull’artista genovese che non è affatto andata giù ad Edoardo. Ma cosa avrà mai detto di sbagliato la Fiordelisi?

Donnalisi: Antonella sbaglia a definire Alfa un rapper?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nelle sue Instagram Stories, Edoardo Donnamaria ha raccontato di aver portato la fidanzata alla tappa di Alfa al Largo Venue, a Roma, dello scorso 12 aprile.

Qualcosa però non è andato come Donnamaria si aspettava, tanto da portarlo a registrare una Stories poco prima dell’inizio del concerto. “Amore, sei contenta che ti ho portato al concerto di Alfa? Risposta: ‘sì, io sono sempre stata un’amante di questi rapper‘”, ha detto lui tenendosi il mento con le mani e facendo un’espressione corrucciata.

Antonella, in sottofondo, è scoppiata a ridere e ha provato a riparare: “non è un rapper… sì, lo conoscevo, grazie amore, grazie mille, quando inizia?”

La verità, però, è che quella di Antonella non è completamente una gaffe. Alfa non sarà un rapper in senso classico, ma il suo genere è definito “pop rap” e anche su Wikipedia la sua pagina è indicata come “Alfa (rapper)”. Forse per un’artista come lui si può parlare soprattutto di ‘cantautore’, anche se le definizioni musicali lasciano il tempo che trovano (e magari Edoardo ha esagerato un po’ con la sua reazione).

A confermare che quello di Antonella è un errore veniale sono anche le sue fan, che le danno ragione portando prove prese dal web, al punto che la Fiordelisi ha risposto: “Ahahahah brave!!! Mi aveva detto ‘guarda che non è un rapper’!!! GODO“.

Nel frattempo, sui social ha cominciato a girare qualche immagine dei Donnalisi che sta facendo scoppiare dalle risate i fan (e ha causato la reazione sdegnata di Antonella).

In una diretta con la conduttrice radiofonica Ilaria Arpino, Edoardo si è messo le dita nel naso. Qualcuno si è preso la briga di catturare quei fotogrammi e di diffonderli in rete, ridendo del gesto di Donnamaria. Chi non ride è però la Fiordelisi che, sotto un post che riportava quegli screenshot, ha commentato con un lapidario “No vabbè io lo lascio“.

