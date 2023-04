Edoardo Donnamaria sbarca su TikTok ma la risposta non è quella che ci si aspetta. Sia per le reazioni degli utenti che per quella di Antonella Fiordelisi.

Dopo la fine della sua esperienza al GF Vip, Edoardo Donnamaria ha deciso di aprire da poco un profilo su Tik Tok, dove ha cominciato a pubblicare video divertenti e leggeri per intrattenere i suoi fan. Tuttavia, non tutti sembrano apprezzare il suo stile e alcuni utenti hanno provato addirittura a farlo bannare dal social network cinese, senza però riuscirci.

Donnamaria sbarca su Tik Tok: gli utenti provano a farlo bannare

In risposta al tentativo di ban, l’ex gieffino ha pubblicato uno short video nel quale dice: “A coloro che hanno provato a farmi bloccare il profilo, potete solo risolvere il rebus“. E il rebus è una mano che indica, seguita da un CA e dall’emoji di un re. Cosa avrà mai voluto dire?

Ad ogni modo, Edo ha pubblicato un ulteriore short nel quale celebra il successo del suo brano “Il cielo stanotte“, nel quale scrive “Finalmente ho imparato a usare TikTok“. Peccato che poco dopo Antonella Fiordelisi abbia pubblicato un commento proprio sotto il video: “Ti devo portare da una psicologa“. “Scusa“, è stata la risposta di Edoardo. Cosa vorrà dire? La ragazza non è contenta del video di Donnamaria? Oppure, cosa avrà combinato il fidanzato?

Nel frattempo, su Instagram, Edoardo ha pubblicato una stories per promuovere il suo brano mostrando il tatuaggio di una fan che si è fatta scrivere sul braccio la frase “Tu mi prendi la mano e dici ‘il cielo stanotte sembra fatto apposta per farci sorridere‘”, tratta appunto da Il cielo stanotte.

Subito dopo, però, ha pubblicato un video: “la mia storia di prima non vuole essere un incitamento a tatuarsi le frasi delle mie canzoni, né il nome né altre cose. Anzi, pensateci sempre centocinquanta volte prima di tatuarsi. Quella che si è tatuata è matta come un cavallo però fa ridere. E obiettivamente è una cosa che lascia di stucco e da un certo punto di vista fa anche piacere. Però non lo fate“.

Come avrà preso la ragazza questo suo commento che non sembra troppo positivo riguardo al gesto del tatuaggio?

