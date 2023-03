GF VIP, la scena imbarazzante tra Donnamaria e Antonella: Milena senza parole lo racconta a Onestini

Scena imbarazzante al GF Vip: ecco cosa hanno fatto Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi davanti a tutti.

Al GF Vip in tanti ormai si sono abituati agli exploit amorosi tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria ma stavolta quella che si è vista è stata una scena davvero imbarazzante. Ne hanno parlato Milena e Oriana con gli altri coinquilini…

LEGGI ANCHE :– GF VIP, Donnamaria rimprovera Luca per quella mano su Antonella: cosa è successo durante la puntata

GF Vip: la scena imbarazzante tra Donnamaria e Antonella svelata da Oriana e Milena

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il rapporto di Edoardo e Antonella è fatto di alti e bassi, di duri litigi e riappacificazioni, tanto che vive ogni giorno un nuovo episodio. Quello che però è successo qualche giorno fa, con le luci accese, ha scandalizzato praticamente tutti i coinquilini…

A raccontarlo è stata Milena Miconi agli altri concorrenti, mentre erano in giardino. Appena è arrivata Oriana, ha detto: “Ma Edoardo e Atonella ieri sera? Che ridere…”

“Cosa hanno fatto?”, ha chiesto la Marzoli. E la Miconi, scoppiando a ridere: “Come che hanno fatto?”

A quel punto Oriana ha ripetuto: “Stavano facendo l’amore ma così…”

Onestini incredulo, Milena e Oriana descrivono la scena

Luca Onestini ha detto, incredulo: “No, non è vero“. E Milena: “Oriana mi fa ‘guarda’, e io stavo così…”

Il tutto è successo nella stanza rossa, con le luci accese, praticamente davanti a tutti. Avevano una coperta addosso ma secondo la Miconi i movimenti erano chiari.

Luca a quel punto ha sdrammatizzato, chiedendo un voto a Oriana, che ha sentenziato: “troppo veloce“.

I telespettatori si stanno chiedendo come mai la scena non sia stata mostrata, anche in versione censurata, dagli autori del programma…

Antonella svela cosa succederà dopo il GF VIP con Edoardo: Donnamaria non si aspettava questa risposta dalla sua fidanzata e sbotta

Ma Edoardo e Antonella avranno un futuro? In molti sono rimasti stupiti da quello che si sono detti in riferimento a ciò che accadrà una volta usciti dalla casa, dato che lui vive a Roma e lei a Milano.

“Milano o Roma Antonè?”, ha chiesto Davide mentre i due ne parlavano. E lei, con: “Boh, poi si vede”. A quel punto Edoardo ha sbottato: “Scialla eh, mi organizzo se non vuoi veni’ a Roma… basta che lo dici. Mi organizzo per gli spostamenti”.

Secondo i telespettatori, lui sperava chiaramente che la Fiordelisi si spostasse a Roma… Evidentemente lei è di un altro parere. Cosa accadrà?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy