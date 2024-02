Federico Massaro furioso contro Anita e Perla: quello che è successo nella casa del Grande Fratello avrà riflessi in puntata?

La casa del Grande Fratello sembra essere sull’orlo di una crisi imminente, con alcuni concorrenti che stanno cercando disperatamente di mantenere la calma mentre altri lasciano trasparire apertamente le loro frustrazioni. In questo contesto di tesa tranquillità, Federico Massaro si è trovato inaspettatamente al centro delle critiche, diventando il bersaglio principale delle tensioni accumulate, tanto da reagire furioso di fronte agli exploit di Perla ed Anita. Ma cosa è successo all’interno della casa più spiata d’Italia? E ci saranno riflessi anche stasera durante la puntata?

Grande Fratello: Federico Massaro furioso contro Perla e Anita

I concorrenti del Grande Fratello si trovano in una sorta di limbo emotivo, senza un punto di sfogo per le loro ansie e frustrazioni, dato che finora Beatrice ne aveva catalizzato le tensioni. In un clima di strana calma, Federico Massaro si è fatto in qualche modo parafulmine, ma anche capace di lasciarsi andare a uno sfogo furioso.

Tutto è successo per un rimprovero di Perla, che lo ha accusato: “Amo, ti sei rifatto il latte? Dici che è acqua? Ma dai! Tu mi dici sempre ‘chiedi i video e controlla’, perché lo sai che i video non ce li danno. Siamo rimasti con solo quattro bottiglie di latte per colpa tua. Ti fai borracce intere di latte e poi finisce. Siamo in 18 e tu pensi solo ed esclusivamente a te stesso e adesso basta. Noi ti vediamo e non va bene come ti comporti. Se tu ti riempi tre borracce al giorno di latte poi finisce“.

La difesa di Federico non ha fatto altro che accendere ulteriormente gli animi: “Guarda che è acqua praticamente. È praticamente tutta acqua, se non ci credi chiedi il video. Non c’è bisogno di urlare. Io consumo al massimo un bicchiere e mezzo al giorno di latte. Vabbè hai ragione tu basta. Certo che ho ragione io! Datti una calmata adesso. Se vuoi continuare così allora litiga da sola. Assaggia la tazza, è tutta acqua. Dimmi se è buono questo latte e acqua. Assaggialo tu Grecia, assaggialo tu Anita, è acqua!”

Anche Anita però ha rincarato la dose contro Federico, accusandolo di finire il latte, il che ha portato il coinquilino a lasciare la tavola furioso, gridando: “E allora non mi ascoltate e parlate solo voi! Non mangio neanche, mi è passata la fame! No! Basta mi è passata, fate quello che volete. Se volete avere ragione ve la do pure. Non mi ascoltate, allora io non ci parlo più con voi! Basta rompermi le pa**e!”.

Insomma, il clima al GF è tesissimo. Si vedrà anche stasera in puntata?

