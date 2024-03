Frase a luci rosse nello stacco di camera del Grande Fratello: a pronunciarla è stata Rosy o Beatrice Luzzi?

Nel caos delle dinamiche di ogni tipo che si stanno vedendo all’interno di questa edizione Grande Fratello, è andato in scena un momento di imbarazzo… ma per la regia. Anche perché un particolare stacco di camera si è trasformato in un momento di confusione per gli stessi telespettatori, che non hanno capito bene chi abbia pronunciato una particolare frase a luci rosse tra Beatrice Luzzi e Rosy Chin. Ma cosa è successo davvero? E chi è che ha detto quelle parole così hot? Andiamo a scoprirlo insieme.

Leggi anche:– Beatrice Luzzi e la proposta piccante a Garibaldi: l’ha fatto davvero? Cosa è successo di notte

La frase a luci rosse di Beatrice Luzzi o di Rosy Chin al Grande Fratello: cosa è successo con quello stacco di regia

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La regia del Grande Fratello ha inquadrato Simona Tagli e Beatrice Luzzi mentre si stavano truccando. La conduttrice ha chiesto alla coinquilina: “Hai bisogno del temperino, Bea?“

Subito dopo si è sentita la frase “Ho bisogno di scop…e, questo è” ma è cambiata anche l’inquadratura, che di botto è passata su Rosy Chin, che stava parlando con Alessio e Federico.

Diciamo che il cambio di regia non è stato proprio felicissimo, dato che è sembrato che quella frase a luci rosse provenisse da Beatrice quando in realtà ad averla pronunciata pare essere stata Rosy…

Ed è anche possibile che in realtà la prima parola, ovvero “Ho” sia stata pronunciata dalla Luzzi e dalla successiva a parlare sia stata invece Rosy.

Il tutto è avvenuto anche così rapidamente che la regia non ha avuto il tempo di censurare quelle parole.

Ad ogni modo, visto fuori contesto, lo stacco è stato davvero esilarante… chissà se se ne parlerà da qualche altra parte oltre che sul web…

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy