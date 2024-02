Giuseppe Garibaldi sta male: il concorrente ha abbandonato temporaneamente la casa del GF. Per lui una penale anche in caso di ritiro per salute?

Al Grande Fratello c’è nuova apprensione per Giuseppe Garibaldi, che è uscito temporaneamente dalla casa più spiata d’Italia perché sta male. Il concorrente di origini calabresi sembra aver accusato nuovi problemi di salute che l’hanno portato a doversi sottoporre ad alcuni accertamenti. Sullo sfondo, nel frattempo, si vocifera di un suo possibile abbandono del reality show di Casa Mediaset che, a parte tutto, potrebbe costargli veramente tanto, anche in caso di un’uscita per via del suo stato di salute. A quanto pare, infatti, ci sarebbe una vera e propria penale estremamente salata che i concorrenti che lasciano il gioco dovrebbero versare alla produzione. Mentre in tanti sono in trepidazioni per le condizioni di Giuseppe, in tanti si chiedono se si applicherebbe anche nel caso di un ritiro forzato.

Giuseppe Garibaldi sta male: ha lasciato temporaneamente il GF

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Giuseppe Garibaldi sta male. Il concorrente del Grande Fratello ha avuto un malore e, ora, ha dovuto abbandonare temporaneamente la casa più seguita d’Italia a causa di un problema di salute. Ad annunciarlo è stata la produzione con un cinguettio pubblicato direttamente su X.

Giuseppe Garibaldi è uscito temporaneamente dalla Casa di Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici. #GrandeFratello — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 13, 2024

Nel frattempo, circolano voci riguardo alla possibilità che possa abbandonare definitivamente il reality show di Casa Mediaset, il che potrebbe costargli molto, anche in termini economici.

Diversi esperti hanno svelato un aspetto importante riguardante i partecipanti VIP di quest’anno: sarebbero stati obbligati a firmare un contratto che prevede una multa di 50.000 euro in caso di ritiro anticipato. Per quanto riguarda i Nip, come Garibaldi, la penale sembra essere leggermente inferiore, intorno ai 30.000 euro.

Qualora Giuseppe dovesse lasciare il gioco per problemi di salute, sarà comunque costretto a versarla?

Signorini parla della penale legata al Grande Fratello: ‘non siamo a San Vittore’. Cosa afferma su quella ‘tassa’ in caso di abbandono

Un anno fa, ai tempi della questione Antonella Fiordelisi-Edoardo Santamaria, Alfonso Signorini però smentì l’esistenza di questa penale.

“Non esiste nessuna penale. In questa edizione ci sono già state due persone che hanno abbandonato la casa: Luca Salatino e Patrizia Rossetti. Nessuna di loro ha dovuto pagare una penale. La casa del Grande Fratello non è il carcere di San Vittore. Se qualcuno di voi non se la sente più di stare qui e vuole uscire può farlo in qualsiasi momento senza dover pagare nulla”, disse il conduttore.

Sarà così anche quest’anno?

