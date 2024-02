Fiordaliso rientra nella casa del Grande Fratello dopo il ritiro ma quel suo ‘scialla’ fa arrabbiare i fan di Beatrice Luzzi. Cosa è successo.

Fiordaliso è tornata al Grande Fratello, rientrando temporaneamente in casa dopo il ritiro per provare a dire una parola di conforto a Beatrice Luzzi ma, in tutto questo, qualcosa è andato un po’ storto. La cantante, infatti, pare aver pronunciato qualcosa che non è andata giù ai fan di Bea, tanto da farli insorgere sui social. Ma cosa si sarà mai fatta scappare?

LEGGI ANCHE:– Affari Tuoi, Angelina Mango e il pacco ‘birichino’: accade nella prima puntata post Sanremo

GF: Fiordaliso rientra in casa per parlare con Bea, ma quella parola fa discutere

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, abbiamo assistito alla visita di Fiordaliso, rientrata temporaneamente dopo il suo ritiro per parlare con Beatrice Luzzi. Quest’ultima, però, come stabilito da Alfonso Signorini, non ha potuto dire una parola.

Mentre l’attrice era in lacrime, la cantante le ha detto: “Rossa de mi corazon, quanto mi manchi. Senti, sei arrabbiata con me e lo so. Ma io non potevo dirti che uscivo perché altrimenti tu mi avresti fatto cambiare idea. Sei sempre stata quella che mi ha fatto cambiare idea. Infatti ti devo ringraziare perché sei quella che mi ha fatto sempre sentire un’artista. Tu l’arte la porti sempre avanti e devi essere orgogliosa di quello che sei“.

Lo “scialla” di Fiordaliso fa arrabbiare i fan di Beatrice Luzzi

Poi ha aggiunto, ridendo: “Quanto sei bella, sei ancora più bella in televisione. Ma io voglio vedere una rossa felice, che ride, che ama, come hai sempre amato tu. Ma ti voglio dire una cosa molto importante: ‘e scialla un po’, e scialla un po’ rossa!’, divertiti, diventa la rossa che io amo“.

Inutile dire che quello “scialla” detto a Beatrice da parte di Fiordaliso non è piaciuto affatto ai telespettatori. Tra un “Sei uscita e puoi vedere tutte le ca..ate che hanno detto quelli …. E dici a Bea ‘scialla?'” e un “Ma in che senso? Lo devi dire al gruppo non a Beatrice” sono in tanti che se la stanno prendendo con la cantante.

La frecciata di Perla alle spalle di Beatrice: ecco cosa ha detto nel ‘fuorionda’

Nel frattempo, sui social, qualcuno ha notato che – dopo la puntata – Perla Vatiero ha detto l’ennesima cattiveria su Beatrice, ovviamente nel fuorionda: “Stasera l’hanno fatta passare per l’angelo della situazione…”.

Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy