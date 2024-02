I concorrenti del GF credono che le telecamere siano spente e cominciano ad accordarsi sulle nomination: la censura della produzione.

Le polemiche sul GF sono sempre all’ordine del giorno e, anche se i meccanismi del programma sono piuttosto noti sia al pubblico che ai concorrenti, di tanto in tanto gli inquilini della casa più spiata d’Italia si dimenticano completamente di essere ripresi e si lasciano andare a situazioni al limite o che, come in questo caso, violano apertamente il regolamento, tanto da costringere la regia ad intervenire con la censura. Ma cosa stavano facendo di preciso i concorrenti del reality show di Casa Mediaset? E cosa hanno detto e fatto di tanto terribile?

LEGGI ANCHE:– Grande Fratello, scoppia il caso delle ‘torri gemelle’: il messaggio di Beatrice Luzzi divide i social

GF: i concorrenti credono che le telecamere siano spente e violano il regolamento

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Qualche giorno fa, nella notte, diversi concorrenti del GF erano convinti che fossero passate le due. E quindi che le telecamere del reality show fossero state staccate dalla regia.

Tuttavia, l’ora non era ancora giunta e, alcuni di loro – capitanati da Anita Olivieri, Rosy Chin e Giuseppe Garibaldi – hanno cominciato ad accordarsi con gli altri sulle nomination.

In particolare, su un foglio che avevano in mano c’erano alcuni nomi – non inquadrati – sui quali i diversi coinquilini discutevano riguardo alla possibilità che vengano eliminati nella puntata di lunedì prossimo o semplicemente nominati. Insomma, un vero e proprio giro di tattiche sulle nomination.

Peccato però che le due di notte non fossero passate e che quindi le telecamere abbiano catturato tutto, tanto che la regia – per evitare ripercussioni – ad un certo punto ha deciso di staccare e di “censurare” l’evento… se ne tornerà a parlare?

Grande Fratello, nuovo strafalcione di Perla: ecco cosa dice sui rapporti… il video diventa virale sui social

Nel frattempo, tra i telespettatori, in tanti se la stanno ridendo sull’ennesimo strafalcione di Perla Vatiero che, già nota per non avere proprio un bel rapporto con i congiuntivi, dopo aver ricevuto l’ennesimo aereo ha detto: “amo le persone con cui ho restaurato un rapporto qui dentro“. E poi ha rincarato la dose dicendo “con cui ho restaurato rapporti veri“.

Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy