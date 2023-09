Giuseppe Garibaldi la dice grossa al GF: il concorrente a rischio per quelle affermazioni? Scopri cosa ha detto in diretta.

Quest’anno il GF ha tutta una nuova serie di regole volte a rendere meno trash lo spettacolo, oltre a concorrenti NIP che si alternano ai VIP: tra loro c’è Giuseppe Garibaldi, nome importante per un ragazzo calabrese che lavora come collaboratore scolastico a Piacenza. Ebbene, proprio nel corso di una giornata con i suoi nuovi coinquilini, l’omonimo dell’eroe dei Due Mondi si è lasciato sfuggire un’espressione poco felice che gli ha fatto temere il peggio. Ma cosa avrà mai detto il concorrente del reality show di Casa Mediaset?

Giuseppe Garibaldi a rischio per quell’imprecazione in diretta al GF?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Mentre si trovava in tugurio in compagnia dei coinquilini Anita e Vittorio, Giuseppe Garibaldi ha pronunciato una frase che non avrebbe dovuto dire, un’esclamazione decisamente scivolosa che avrebbe potuto costargli davvero cara.

Il concorrente, ad un certo punto, ha infatti esordito con un “Mannaggia la pu…na“. Inutile dire che, esattamente nell’istante successivo, il ragazzo si è subito pentito e si è coperto il viso con le mani, esprimendo un sincero pentimento e rivolgendosi subito agli autori del programma.

“No, scusa, scusatemi, davvero non mi sono reso conto“, ha detto riguardo alla sua affermazione e alla parolaccia che si è lasciato sfuggire.

Stavolta, Giuseppe Garibaldi è stato graziato dal GF. Se quell’espressione fosse stata una bestemmia, invece, il rischio squalifica non glielo avrebbe tolto davvero nessuno.

Ma da questa storia emerge una realtà del nuovo Grande Fratello: l’ossessione di controllare ogni parola e di gestire freddamente le proprie emozioni da parte dei concorrenti. Sono tutti terrorizzati dalla possibilità di far arrabbiare Pier Silvio?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy