I Nip del nuovo GF hanno fatto il provino prima di entrare nella casa? Spunta la verità sulla questione: non è come pensi.

Spuntano già le prime ombre sul nuovo Grande Fratello che, dopo la prima puntata, ha già suscitato una lunga serie di domande da parte dei telespettatori: in particolare, sembra che i concorrenti NIP entrati nella casa del GF non abbiano fatto alcun provino ma siano stati contattati direttamente dalla produzione, facendo venir meno lo spirito “nuovo” del programma, che in questa edizione voleva essere qualcosa di completamente rinnovato e più vicino alle origini dei primi anni, quando i concorrenti erano esclusivamente persone normali. Ma quale sarà la verità? Andiamo a scoprirlo insieme.

GF 17: i concorrenti NIP non hanno sostenuto il provino?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dopo il primo ingresso nella casa del GF, il calzolaio Lorenzo Remotti ha posto agli altri coinquilini NIP una domanda riguardo alla loro partecipazione al programma: hanno sostenuto un provino o sono stati contattati direttamente dalla produzione?

L’unica a rispondere, in tutto il tugurio, è stata Anita Olivieri che ha rivelato di essere stata contattata direttamente ma, a quanto pare, anche gli altri hanno fatto intendere la stessa cosa. In pratica, nessuno dei concorrenti NIP del GF avrebbe sostenuto un provino né inviato alcuna richiesta né alcun video di presentazione. Sarebbero stati tutti contattati direttamente, così come si fa con i VIP. Almeno questo è quello che dice la rete.

I “nip” del Grande Fratello sono già stati in tv? La verità

Nel frattempo emergono anche alcune altre verità, ovvero che non tutti i concorrenti NIP siano così nuovi al mondo della TV.

Lorenzo Remotti, il calzolaio, qualche anno fa salì all’onore delle cronache per aver mandato un video ad Antonella Clerici, che da allora lo segue sui social. Giuseppe Garibaldi, invece, sarebbe stato già una comparsa in un programma di Real Time. Giselda Torresan, infine, nonostante la vita d operaia avrebbe già avuto un certo seguito come influencer nella promozione del trekking e dell’escursionismo in montagna…

Quella clausola del regolamento violata dal calzolaio? Cosa non doveva fare prima di entrare nella casa ma non l’ha rispettata

Tra le altre cose, Lorenzo Remotti ha rivelato di essere stato obbligato contrattualmente a mantenere segreta la sua partecipazione al programma fino a quando non sarebbe entrato ufficialmente nella casa. Di conseguenza, avrebbe simulato di essere stato impiegato all’estero, trascorrendo una settimana in vacanza all’Isola d’Elba con sua moglie e poi rimanendo a casa, dove avrebbe continuato a lavorare nel suo negozio, tenendolo chiuso.

Durante la trasmissione in diretta, ha presentato le sue scuse agli amici e ai parenti per aver loro mentito. In altre parole, secondo le sue affermazioni, non avrebbe violato il regolamento. Tuttavia, è un peccato che Amedeo Venza (e anche Deianira Marzano) abbia riportato che un altro concorrente, Giuseppe Garibaldi, avesse avvisato in anticipo un gruppo di amici che sarebbe divenetato un concorrente del Grande Fratello. C’è addirittura uno screenshot di quel messaggio su WhatsApp che sta circolando sui social…

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset