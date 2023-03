Edoardo Tavassi rischia grosso dopo il gesto che ha fatto nel cuore della notte nel van del GF Vip. Ecco cosa ha fatto.

In molti stanno protestando per un gesto di Edoardo Tavassi che, al GF Vip, ha fatto qualcosa per colpa della quale rischia davvero grosso. Ma cosa avrà mai combinato di tanto terribile?

GF Vip: Edoardo Tavassi rischia grosso

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A far”incriminare” Edoardo spunta una clip nella quale lo si vede spegnere i microfoni del van prima di parlare con Micol. Il tutto sarebbe successo alle tre di notte, dopo un lungo litigio che si stava trascinando da tempo.

C’è chi dice che, dopo questo gesto, Tavassi rischia l’espulsione. C’è anche chi la chiede palesemente, anche perché sospetta che il concorrente sia stato imbeccato da qualcuno.

Poco prima del suo gesto, infatti, Edoardo era stato chiamato in confessionale. E, secondo molti, proprio lì qualcuno lo avrebbe avvertito del fatto che si fosse sentito tutto, chiedendogli di spegnere i microfoni. Ad esempio, c’è chi scrive “credevano di aver staccato i microfoni e di non essere sentiti, e il confessionale ha avvisato Tavassi che si è sentito tutto“.

Peccato che il gesto rappresenti una chiara violazione del regolamento, come in molti stanno facendo notare.

“Ma è normale che Tavassi stacchi nuovamente i microfoni dal van perché qualcuno del confessionale lo ha avvertito?”, si chiede una persona. E un altro fa eco: “Non ho capito bene…, ma Tavassi e la Incorvaia possono spegnere i microfoni nel van? E perché gli altri concorrenti non possono farlo?”

Cosa succederà adesso? Cosa rischia davvero Tavassi dopo questo gesto?

Antonella svela cosa succederà in finale: quella cosa su Oriana ed Edoardo che accadrà in finale

Stanotte, durante una diretta, si sono collegati online Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e Matteo Diamante. Con le fan, i tre ex concorrenti del GF Vip hanno parlato di ciò che potrebbe accadere ora.

“Oriana farà la kamikaze e dirà di voler sfidare Nikita ed esce subito, vedrete”, ha detto a un certo punto una fan. Ma Antonella sembra aver aggiunto: “Sapete chi la stende? O Micol e Nikita o Tavassi e Nikita…” Come andrà a finire?

