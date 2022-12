GF Vip, ‘Antonella non è in grado’: parole grosse di Edoardo sulla sua fidanzata dopo l’imitazione eccessiva di Oriana

Edoardo Donnamaria è piuttosto stanco degli atteggiamenti di Antonella Fiordelisi: ecco cosa ha fatto dopo la sua imitazione di Oriana.

Al GF Vip sta succedendo di tutto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: la coppia da giorni discute e stavolta lo ha fatto perché Antonella ha messo in campo una imitazione di Oriana un po’ eccessiva (anche per provocare lo stesso Edoardo).

GF Vip: Antonella fa l’imitazione di Oriana, Edoardo non gradisce

Andiamo con ordine. Per provare a fare una imitazione di Oriana Marzoli, Antonella Fiordelisi si è messa addosso ha messo solo uno striminzito costumino con il quale voleva uscire dalla camera da letto, come fa la concorrente venezuelana.

Dopo mille insistenze da parte di Edoardo, si è coperta con un gonnellino… Ma, ad ogni modo, Donnamaria sembra essere stanco dei suoi atteggiamenti.

Edoardo Donnamaria sulla Fiordelisi: “Non è in grado”

Parlando con Patrizia Rossetti, ha avuto modo di dire la sua: “Io so già lei come è fatta , prenderà qualsiasi scusa per arrabbiarsi e passare dalla parte della ragione e cominciare a fare quello che vuole. E li incomincerà a fare le peggio cose, ne sono sicuro“.

“Non dare giudizi… Magari ti stupisce…”, gli ha detto Patrizia, ottenendo in cambio una rassegnata risposta: “Non, non è in grado. Mi avrebbe già stupito“.

Edoardo ha proibito ad Antonella di uscire in quelle condizioni per imitare Oriana: ‘non fare la t….’ Ecco il costumino che aveva indossato e che lasciava poco spazio all’immaginazione

In realtà, già con Antonella intenta a fare l’imitazione di Oriana, Edoardo era stato molto chiaro, chiedendole di non uscire con lo striminzito costumino nero. “Ma che ca..o fai? Ma dove vai così? Esci così… ma tu sei proprio scema e non fare la t…. Esci tutta nuda e ti metti a pec… Copriti le te..e! Hai il capezzolo di fuori“, le ha detto lui mentre lei continuava a prepararsi. Alla fine si è arrabbiato: “fai come vuoi, poi dopo non piangere!”

Poi, tornati sull’argomento dell’imitazione di Oriana, Edoardo è esploso con lei: “Tu avresti fatto questa scena in perizoma, ma dove ca..o vivi? Da oggi in poi ti puoi vestire come ca..o te pare e puoi ricominciare a fare la scema con chi ca..o te pare…”

“Ma sei serio? Non te ne fo..e un ca..o, sai fare solo la vittima”, gli ha risposto lei.

