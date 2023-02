GF VIP, Edoardo svela un problema intimo di Antonino: ‘ti cambi accanto a lui che si piglia…’. Cosa dice ad Antonella

Un segreto “intimo” al GF Vip: durante una discussione con Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria rivela il particolare problema di Antonino Spinalbese.

Al GF Vip, Antonella Fiordelisi non ha mai nascosto una certa simpatia per Antonino Spinalbese, nonostante abbia messo in piedi una relazione con Edoardo Donnamaria. Stavolta però il ragazzo non è riuscito a resistere, fino a rivelare un problema intimo di Antonino. Quale sarà mai?

LEGGI ANCHE :– GF VIP, Antonella svela a Nikita cosa ha scoperto su di lui. Cosa fa lui sotto le coperte: Nikita scioccata dalle sue parole

GF Vip: ennesimo litigio dei Donnalisi, Edoardo svela un problema intimo di Antonino

Partiamo dal principio. Già durante i primi litigi con il fidanzato, Antonella ha volutamente flirtato con l’ex di Belen con l’intento di infastidirlo.

Inutile dire che questi comportamenti hanno suscitato la gelosia (e l’insofferenza) di Edoardo nei confronti del coinquilino, tanto che in una recente discussione con la sua fidanzata, Donnamaria ha rivelato che Antonino assume certe pastiglie per risolvere un particolare problema.

“Tu hai determinati atteggiamenti e certe cose che fai a un certo punto a me non stanno più bene”, ha esordito verso Antonella. E poi ha continuato: “Io non dico che tu non devi ballare o scatenarti. Però quando ti metti così, ti pieghi, sul tavolo con la gonna che sale… hai tutto di fuori. E così dico ‘a me sta roba non piace’. Ti avevo detto più volte di non far vedere tutto mentre ballavi. Facevi anche delle cose strane sul tavolo e tutti ti guardavano. Mi infastidisce e devo dirtelo”.

E poi ha tirato in ballo Antonino: “Come quando ti sei cambiata davanti a lui. Certe cose te le faccio notare ma non cambia nulla. Perché è come se tu non capissi il mio disagio. Tu pensi ‘ma questo qui che cavolo vuole?’”

Quindi la rivelazione: “Ti stai cambiando in camera accanto ad uno che si piglia le pasticche per farsi sgonfiare le p…e perché ha le p…e gonfissime. Parlo di Antonino e lo sai! Sì prende una roba per il testosterone, non so nemmeno bene cosa abbia”.

Sarà vero quello che Edoardo ha rivelato su Spinalbese? Oppure si tratta soltanto di illazioni? E quale problema di salute avrà Antonino tanto da costringerlo a prendere medicinali tanto delicati?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy