GF VIP, Antonella attaccata da Tavassi: Edoardo senza freni. La scena che a molti non è piaciuta

Succede di tutto al GF Vip contro Antonella Fiordelisi: Edoardo Tavassi l’attacca senza freni scatenando la reazione del web.

Al GF Vip, da qualche giorno c’è aria di rottura tra Tavassi e Antonella, conclusasi con una scenata contro la schermitrice che ha finito per coinvolgere tutta la casa. I due avevano un bel rapporto di amicizia, che sembra essersi frantumato con il procedere della storia tra Edoardo e Micol. Ma cosa sarà mai successo nella notte?

GF Vip: Edoardo Tavassi contro Antonella Fiordelisi senza peli sulla lingua

Dopo l’ultima puntata del GF Vip, il fratello di Guendalina è sbottato contro la Fiordelisi: “Sono i tuoi fan che ti mandano gli aerei, i fan. Il pensiero del pubblico è lo stesso mio e lo hai capito stasera. La gente non è scema, te vede che sei finta in puntata. Lo vuoi capire o no?”

“Sei una persona davvero cattiva”, ha risposto Antonella. Ed Edoardo ha continuato: “A lei solo quello interessa: il pubblico, gli aerei e le cose, solo quello. Dei rapporti umani non gliene frega un ca..o”.

Poi le ha detto: “Micol aveva chiesto solo di non parlare di noi due”. E la Fiordelisi è sbottata: “Siete veri come le banconote del Monopoly”.

Due hashtag sui social #iostoconantonella e #fuoriantonella. Da che parte state?

A quel punto, Micol si è fatta avanti e ha gridato, ironicamente: “Antonella, sei l’unica vera qui dentro! Hai ragione! Tutti falsi e tutti che ti parlano alle spalle”. Alle urla si è unita anche Giaele con un “tutti falsi”… e anche Oriana ha cominciato a far smorfie beffarde su Antonella…

A molti quest’ultima scena non è affatto piaciuta, tanto da arrivare ad accusare il gruppo di essersi schierato contro la Fiordelisi. L’hashtag #iostoconantonella, infatti, è salito altissimo sui social. Peccato che al contempo lo abbia fatto anche un altro cancelletto, il #fuoriantonella.

Edoardo Donnamaria deride Antonella: la battuta su Antonino prima di andare a letto. Cosa le ha detto

Nel frattempo, dopo la puntata, il fidanzato di Antonella, Edoardo Donnamaria, non è sembrato molto contento di come sono andate le cose. Rimasto a parlare con Edoardo Tavassi, ad un certo punto la Fiordelisi si è avvicinata e gli ha detto “Andiamo!”

“Andiamo dove?”, ha risposto lui. E lei: “A dormire”. “Pensavo che mi volevi fare parlare con Antonino…”, ha quindi risposto Edoardo, prendendola in giro.

Una battutina cattiva, proprio perché il rapporto tra la Fiordelisi e Antonino è stato alla base dei litigi dei giorni scorsi. Antonella però ha fatto finta di niente e, anzi, ha chiesto al fidanzato di allontanarsi da Tavassi con un “Non parlare con lui, ti fa condizionare”.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy