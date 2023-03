Edoardo Tavassi teme il trionfo di Oriana nella finale del GF Vip? Ecco cosa ha detto nella notte a Micol Incorvaia.

Nella notte, al GF Vip, c’è stata una discussione tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi che ha toccato anche il tema Oriana. Non si è trattato certo di uno dei momenti più alti del reality show, ma sicuramente ha attirato la curiosità del pubblico. Andiamo a scoprire insieme cosa è successo.

GF Vip: Edoardo Tavassi teme la vittoria di Oriana?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel van, Edoardo Tavassi e Micol hanno discusso a voce bassa dopo essersi messi a letto. Tra loro sono volate molte parole ma c’è una frase in particolare che ha colpito i telespettatori. Nel momento in cui lui ha provato a rimproverare la ragazza, ha messo in luce il fatto di temere che Oriana possa vincere il reality.

“Brava, continua così, fallo vincere a Oriana il GF Vip“, ha detto nervosamente a Micol. Poco altro si è capito sul loro vociare sommesso, ma il messaggio è parso forte e chiaro. Almeno da parte di Edoardo.

Non si è nemmeno capito cosa pensi davvero Micol di quelle parole… Fatto sta che dopo un po’ la discussione è terminata e i due hanno dormito abbracciati.

C’è chi ha messo in luce l’ipocrisia di ciò che ha detto Edoardo: “Ma guarda Nikita che è stratega… ah no! È Tavassi il grande amico di Oriana“. E c’è chi dice: “È uscita sul più bello la vera natura di Tavassi manipolatore e stratega. Sto GF Vip l’ha sempre voluto vincere e ci sta ma ha giocato sporco“. Addirittura lo si accusa di sfruttare a suo piacimento i rapporti con gli altri e con la stessa Micol per l’obiettivo finale.

Quale sarà la verità? Cosa accadrà nelle prossime ore nella casa più spiata d’Italia?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy