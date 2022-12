GF Vip, Ginevra dà il 2 di picche ad Antonino: la frase che spegne ogni corteggiamento di Spinalbese. È proprio così?

Al GF Vip, Antonino Spinalbese prova ancora una volta a corteggiare Ginevra Lamborghini, ottenendo in cambio quello che sembra un vero e proprio due di picche.

Nella notte, al GF Vip, Antonino Spinalbese ha provato a dire qualcosa riguardo a Ginevra Lamborghini, peccato che il suo discorso non sia andato come avrebbe voluto e in cambio sembra aver ottenuto soltanto un grosso due di picche. Ma cosa è successo davvero?

GF Vip: Ginevra Lamborghini dà un due di picche ad Antonino Spinalbese

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al GF Vip, nella notte, Antonino Spinalbese ha cominciato a dire qualcosa, a due passi dalla coinquilina dalla quale sembra così attratto (e che stasera dovrà lasciare la casa): “Comunque quando uscirò da qui mi fidanzerò… e andrò…”.

“A Bologna!”, ha risposto Wilma facendo riferimento a Ginevra. “A Pomezia!”, ha fatto subito eco la Lamborghini

“Andrò a Bologna, in biblioteca… ti vuoi far trovare già lì?”, ha continuato invece Antonino. A quel punto, Ginevra è andata on fire, rispondendo a tono: “Ti dò una mano a cercare la ragazza della biblioteca… ti dò una mano io. Perché te da solo vai nella sezione ‘libri per adulti’ e allora lì no“.

“Ma tu pensi che io scelga male?”, ha chiesto quindi Antonino, ottenendo una risposta che probabilmente non avrebbe voluto sentire.

“Sai cosa? Te non sei mai entrato in libreria – ha risposto Ginevra – non è che scegli male… è che non sai leggere. Non sai da dove si parte. Devi farti una cultura, partire dalle basi. Metti un paio d’occhiali, prendi un segnalibro e poi pazienza…”

Insomma, quello che gli ha dato sembra essere un vero e proprio due di picche. Antonino Spinalbese, dopo queste parole, smetterà di corteggiare Ginevra?

Cosa si sono detti nella notte Antonino e Ginevra? L’appuntamento ‘romantico’ che si sono dati fuori dal GF Vip: dove si vedranno

La verità è che, nella notte, Antonino e Ginevra hanno continuato a scherzare sulla questione, individuando anche un luogo per il loro appuntamento sulla base di quanto si erano detti.

“Ci vediamo a Pomezia o no?”, ha chiesto Antonino alla coinquilina. E lei: “Ci vediamo a Pomezia! Ti vengo a prendere con una macchina con il cambio automatico e poi dritti a Pomezia!”

Insomma, un appuntamento “romantico” fuori dalla casa, due di picche a parte, se lo sono dati. Cosa accadrà?

Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy