Luca Onestini sotto accusa al GF Vip: le fan di Nikita chiedono che sia squalificato dopo quel gesto messo in atto nei confronti della Pelizon.

Al GF Vip non mancano mai le polemiche e gli scandali. L’ultima di queste ha coinvolto Luca Onestini, reo di aver messo in atto un gesto non gradito dal pubblico nei confronti di un’altra concorrente e che per questo, secondo alcuni, dovrebbe essere squalificato.

LEGGI ANCHE :– GF VIP, incidente piccante di Nikita: Daniele guarda e resta senza parole. Cosa è successo a tavola

Luca Onestini squalificato per quel gesto? Lo chiedono i fan di Nikita

Tuttavia, prima di trarre delle conclusioni affrettate, è importante analizzare la vicenda con attenzione e cercare di capire esattamente cosa sia successo. Andiamo con ordine e partiamo dal gesto incriminato: dal video che circola sui social si può vedere chiaramente Luca Onestini prendere il barattolo del sale e usarlo per condire un piatto. Successivamente, il concorrente si gira per vedere chi c’è vicino a lui e poi getta qualche granello di sale alle sue spalle.

Non è chiaro se questo gesto fosse rivolto a qualcuno in particolare o se fosse semplicemente una sorta di “scongiuro” contro la sfortuna. Le fan di Nikita Pelizon, tuttavia, hanno subito interpretato il gesto come un’offesa nei confronti della concorrente. Secondo loro, infatti, Onestini avrebbe lanciato il sale proprio verso Nikita per “scaramanzia”. Anche perché le nikiters sostengono che il gesto fosse legato alla conversazione che Onestini aveva avuto con Nikita e Antonella pochi minuti prima.

Certo, la questione del gesto del sale è diventata una sorta di caso nazionale, con molte persone che si sono schierate a favore o contro Onestini. E le fan di Nikita, sempre accanite, chiedono addirittura la sua squalifica.

C’è però anche qualcuno che lo difende, sostenendo che il gesto sia avvenuto dopo molto tempo e non sia legato affatto alla Pelizon: “Nikita è in cortiletto da un bel po’, Luca si sta preparando da mangiare si gira per vedere chi gioca poi fa il rito scaramantico del sale“.

Onestini chiama Nikita ‘amore’: la frase detta ieri che ha stupito tutti. Cosa è successo tra i due

Al di là della richiesta continua che Luca Onestini venga squalificato, a stupire i telespettatori è soprattutto il nuovo atteggiamento del concorrente nei confronti di Nikita.

Da qualche giorno Luca è più gentile e disponibile nei confronti di lei, con la quale scherza di continuo. Addirittura, ieri, Nikita gli ha portato il caffè in cortiletto e lui ha risposto con un “grazie amore” che ha stupito tutti.

È finita davvero la guerra tra i due? E come la prenderà Ivana Mrazova?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy