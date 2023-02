GF VIP, Matteo ha lo stesso problema intimo di Antonino: ‘sto male’. Di cosa si tratta

Al GF Vip, Matteo sembra avere lo stesso problema intimo di Antonino: andiamo a scoprire di cosa si tratti esattamente e perché li riguarda nel “profondo”.

Il GF VIP è sempre al centro di numerose discussioni, litigi e confessioni al limite dell’imbarazzo, ma l’ultimo scoop riguarda la salute intima dei concorrenti: in particolare, Antonino Spinalbese e Matteo Diamante sembrano avere lo stesso problema, o almeno qualcosa di simile. Di cosa si tratterà mai?

GF Vip: Matteo e Antonino hanno un problema intimo in comune. Ecco di cosa si tratta

Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando Edoardo Donnamaria ha rivelato a Antonella alcuni dettagli su Antonino, svelando: “Ti stai cambiando in camera accanto ad uno che si piglia le pasticche per farsi sgonfiare le p…e perché ha le p…e gonfissime. Parlo di Antonino e lo sai! Sì, prende una roba per il testosterone. Non so nemmeno bene cos’abbia“.

Queste parole hanno scatenato un vespaio di discussioni all’interno della casa del GF Vip, ma il colpo di scena è arrivato quando Matteo Diamante si è confidato con Nikita Pelizon e fatto a sua volta una rivelazione simile: “Io non ce la faccio più, sto soffrendo“.

Nikita ha afferrato subito a cosa si faceva riferimento Matteo e gli ha chiesto se Antonino gli ha parlato del suo problema. La risposta di Diamante è stata negativa, tanto che la Pelizon ha subito rivelato la verità su Spinalbese: “Eh sì, Antonino ha dovuto prendere una pillola… te lo ha detto? Aveva un eccesso di testosterone“.

“No no, magari non voleva dirlo… però anche io sto male“, ha aggiunto Matteo.

La domanda ora è: cosa hanno di preciso Antonino e Matteo? E sarà l’atmosferma della casa del GF Vip a causare questi “eccessi di testosterone”? Anche perché l’eccesso di testosterone non è un problema da sottovalutare e può avere conseguenze anche gravi sulla salute generale del corpo umano.

Un altro momento imbarazzante, al GF Vip, c’è stato tra Antonella e Martina Nasoni. La prima ha detto alla seconda che Edoardo Donnamaria ha una particolare caratteristica intima, mimando suoni con la bocca e facendo scandalizzare e riempire di risate la coinquilina, che ha aggiunto un “ammazza, oh!”.

A quanto pare, Antonella si riferisce a quanto avvenuto qualche notte fa nel reality show, quando la si è sentita dire queste parole ad Edoardo: “Il tuo sp…a è la cosa più buona che ho preso nel mio viso. È la cosa più buona che ho preso nella mia vita, non vorrei mai cambiare bibita. Giuro, lo puoi vendere! Mamma mia! Fa splash e spruzzi tutto! È sciroppo. Io e te e tre metri di sp…a! Fa ridere! Tre litri di sp…a da spalmare in viso!”

