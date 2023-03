Botta e risposta al GF Vip tra Micol Incorvaia e Nikita Pelizon su un discorso sulla bellezza che finisce per dividere anche i telespettatori.

Al GF Vip è andato in scena un dialogo tra Nikita Pelizon e Micol Incorvaia, nel quale c’è stato uno scontro in un discorso sulla bellezza. Cosa sarà mai accaduto tra le due concorrenti?

GF Vip: il dialogo tra Nikita e Micol sulla bellezza, la risposta pungente alla Pelizon

In poche parole, la Pelizon ha parlato a Micol di Antonella Fiordelisi e della sua bellezza, quasi a voler porre esteticamente la Incorvaia su un gradino più basso della schermitrice.

“Ci sta che uno si sveglia meglio e uno si sveglia peggio – ha risposto Micol – Io ieri mi sentivo più carina e oggi mi sento meno carina, capita… da come dormi, da come sei, dal mood…”

“Non è che il fatto che lei fosse convinta di essere molto bella? Parlo di sicurezza estetica“, ha cominciato quindi a dire Nikita. E Micol l’ha fermata: “Io non ho mai pensato che Antonella fosse una persona sicura, io la trovo molto insicura, non l’ho mai vista sicura…”

Poi è andata avanti con un discorso da applausi: “Io per quanto riguarda la sicurezza estetica non devo invidiare niente ad Antonella, ma sotto tutti i punti di vista. Io mi sento una fi.a atomica, sinceramente. Mi devo mettere a invidiare Antonella? Certo, bellissima ragazza, però…”

I commenti (contro Nikita) non si sono fatti attendere: “Scioccata. La dolce Nikita dice praticamente a Micol che lei è fisicamente inferiore ad altri.. Da donna mi sento indignata. Cattiveria pura, umiliare cosi una ragazza per un schifo di gioco. Micol una delle persone più sensibili ed educate della casa“.

“Questo discorso di Nikita l’ho trovato di una gravità incredibile! Se lo avesse fatto ad una ragazza meno sicura di Micol l’avrebbe distrutta“, ha scritto un’altra persona. E ancora: “La fata deve ringraziare che al posto di Micol non c’ero io“.

La domanda pungente alla Pelizon davanti agli altri: la risposta perfetta

In molti hanno notato che in un altro botta e risposta, Micol ha provato a vendicarsi, scontrandosi però contro una replica perfetta di Nikita.

“Com’è, Niki? Ti fanno paura queste settimane o…”, ha cominciato a domandare mentre la Pelizon chiedeva “Perchè dovrebbero?”.

Micol ha quindi continuato con “O sei tranquilla?”. Inutile dire che la risposta di Nikita è stato un semplice: “No, sono tranquilla”. Una risposta talmente pacata e lapidaria che non ha necessitato di ulteriori repliche.

