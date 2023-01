GF VIP, Oriana poggia la testa tra le gambe di Luca: la scena piccante imbarazza anche Onestini

Momento hot tra Oriana Marzoli e Luca Onestini al GF Vip: lei gli poggia la testa tra le gambe. Ecco cosa è successo.

Al GF Vip va in scena un momento hot tra Oriana Marzoli e Luca Onestini… Si è trattato di qualche attimo che ha fatto molto riflettere i telespettatori. Ma cosa sarà successo di tanto strano?

GF Vip: la scena hot tra Oriana e Luca Onestini fa discutere

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella serata di giovedì, Oriana ha passato come sempre molto tempo insieme a Luca, fino a quando non si sono appoggiati sul divano. In quel momento, lei, seduta di fronte, si è praticamente stesa su di lui, poggiando la testa tra le sue gambe

Luca è parso piuttosto imbarazzato a riguardo ma a stupire i telespettatori sono stati i commenti di Oriana…

La Marzoli, infatti, aveva appena detto a Onestini che, a differenza di quanto fa Nikita con Daniele, loro non hanno mai fatto questo tipo di cose… È bastato solo un attimo per farle cambiare idea? Oppure la sua è soltanto una provocazione?

Daniele reagisce così di fronte alla scena e Oriana va su tutte le furie: cosa è successo stanotte tra i due

Proprio con Daniele, Oriana ha poi ha avuto un lunghissimo litigio, con lui che la accusava di fare la deficiente con Luca, in riferimento a quella scena hot.

Lui l’ha accusata di essersi riavvicinata a Luca per interesse e in vista delle prossime nomination, lei ha cominciato a gridargli contro: “Ma chi ti si… guarda che non me ne frega niente! Posso dire che eri la persona con cui mi stavo frequentando, avvicinando, abbracciando! Chiamalo come ca..o di pare! Stupido“.

La verità è che molti telespettatori non aspettavano altro che questo momento, tanto che c’è chi ha commentato: “Finalmente la ca..o di ira venezuelana contro Daniele è arrivata“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy