GF VIP, Giaele smentisce Oriana sulla foto mancante con Nikita: gli autori modificheranno quanto scritto sul sito?

Al GF Vip scoppia una polemica su qualcosa che è comparsa sul sito del reality show dopo la festa di Oriana e sulla foto con Nikita

Sta facendo discutere quello che Oriana Marzoli, al GF Vip, ha detto su Nikita Pelizon. Parlando con Edoardo Tavassi, la concorrente venezuelana ha raccontato che la coinquilina ha una sorta di voglia di isolarsi volontariamente. Ma le versioni, a quanto pare, non coincidono…

LEGGI ANCHE :– GF VIP, il regalo ‘obbligato’ di Daniele alla Marzoli per il suo compleanno: Tavassi lo obbliga a…

Nikita e Oriana: la polemica sulle foto mancanti al compleanno della Marzoli

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al GF Vip, in occasione del compleanno della stessa Oriana, pare Nikita che abbia deliberatamente evitato di farsi una foto con lei. E questo nonostante la modella le avesse chiesto espressamente di posare insieme. Almeno secondo la versione della Marzoli.

L’atteggiamento della Pelizon, secondo Oriana, denota il desiderio di rimanere estranea alle dinamiche della Casa. “L’unica con cui non mi sono fatta le foto è Nikita“, avrebbe detto la Marzoli secondo un articolo pubblicato sul sito ufficiale del GF Vip. E poi avrebbe aggiunto: “Non può poi, però, lamentare di venire esclusa“.

Fin qui tutto sembra tutto normale, se non fosse che i fan della Pelizon hanno cominciato a protestare sui social… In molti hanno fatto notare che in un altro video si dà una versione diversa…

Guardando le foto del compleanno della Marzoli, Micol ha notato che manca praticamente solo Nikita, tanto che Giaele ha candidamente ammesso che “Oriana non la voleva“.

“Manca solo Nikita, lo so, perché Oriana ha detto proprio che non la voleva. In realtà voleva anche Antonella, ma sono stata io a convincerla perché si era tutta preparata per la foto”, ha aggiunto la De Donà.

In tanti, dunque, stanno facendo notare che l’articolo pubblicato sul sito ufficiale del GF Vip su Oriana rimasta male per l’atteggiamento di Nikita potrebbe non corrispondere alla verità. Quale sarà la realtà dei fatti? E cosa farà ora la produzione? Gli autori modificheranno quanto scritto sul sito?

Nikita obbliga Oriana a farlo davanti a tutti: il gesto che porterà Nikita in finale? Cosa ha dovuto fare

Durante la festa del compleanno di Oriana, Nikita l’ha praticamente costretta a fare qualcosa mentre giocavano con l’elio. Durante Obbligo e Verità, la Pelizon ha imposto: “Con l’elio guardi la telecamera e dici: mi raccomando nikiters domani salvate Nikita”.

Oriana ha reagito in maniera un po’ disperata, per nulla contenta di farlo. Tanto che, dopo aver aspirato l’elio, ha detto: “Ragazzi dovete salvare veramente Nikita anche se non voglio“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy