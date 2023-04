Nikita Pelizon ha vinto il GF Vip nonostante Corona avesse annunciato la vittoria di Tavassi. Ecco cosa ha dichiarato il fotografo

Venerdì scorso, sui suoi canali social, Fabrizio Corona aveva svelato chi avrebbe vinto il GF Vip. L’imprenditore e fotografo aveva fatto di sapere di essere al corrente del fatto che avrebbe vinto Edoardo Tavassi. La vittoria del GF Vip, però, è andata a Nikita Pelizon… come è successo tutto questo?

GF Vip: Corona aveva previsto la vittoria di Tavassi ma ha vinto Nikita. Ecco perché

“Eccomi qui, vi avevo detto che avrei svelato il vincitore di questa edizione e lo farò adesso – aveva detto Fabrizio Corona – Il GF Vip 7 lo vincerà Tavassi. E non perché è tutto stabilito o c’è un complotto. Lui ce la farà perché ha un metodo su come funzionano i media“.

Peccato che si sia sbagliato e anche alla grande. Perché alla fine il GF Vip lo ha vinto Nikita Pelizon. Ma come ha giustificato il suo intervento Corona? In poche parole, ha rivelato di aver fatto il nome di Tavassi per una sorta di suo piano personale, elaborato al fine di ostacolare la sua possibile vittoria.

“A me Edoardo Tavassi non sta simpatico, anzi. Lui non meritava di vincere assolutamente – ha ripetuto – E poi non è una persona famosa. Lui è conosciuto perché la sorella è diventata famosa per dei video ‘strani’. Quindi io non volevo che vincesse. Sapendo di annunciarlo come vincitore le scommesse sarebbero schizzate e si sarebbe fatto di tutto per non farlo vincere. E poi così è stato il risultato finale. Tavassi non ha vinto il GF Vip. Quindi io ho raggiunto il mio scopo. Io raggiungo sempre quello che voglio. Su questo mio canale c’è solo la verità. E infatti anche questa è la realtà delle cose”.

Ex concorrente del reality ha vinto tanti soldi puntando sul trionfo di Nikita. Ecco chi è diventata ricca

Prima dell’ultima puntata del GF Vip 7, l’ex concorrente del reality show Dana Saber aveva pubblicato un video sui social nel quale aveva svelato di aver scommesso sulla vittoria di Nikita Pelizon. La sua puntata sarebbe stata molto importante, al punto da averle fruttato un bel po’ dopo il trionfo della concorrente!

